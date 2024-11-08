США готовы поддержать переговоры Украины и России, но есть одно условие

Если президент Украины Владимир Зеленский выразит готовность к переговорам с агрессорской Россией, то США готовы поддержать такой диалог.

Об этом заявил спикер Госдепартамента США Мэтью Миллер, сообщила "ЕП".

Во время брифинга журналисты вспомнили заявление новоизбранного президента США Дональда Трампа о возможности закончить войну в "первые 24 часа" пребывания в должности и спросили, будет ли Вашингтон способствовать переговорам, если "обе стороны выразят готовность начать их". Миллер ответил, что страна поддержит это, если президент решит это.

"Такой была наша политика – наша давняя политика, что именно президент Зеленский должен решать, когда приходит время для переговоров. Это не то, к чему мы или любая другая страна должны его подталкивать", — сказал Миллер.

По его словам, США поддержат Зеленского в любом процессе, "направленном на обеспечение справедливого и продолжительного мира".

"Но как всегда – и вы можете просто посмотреть на заявления, которые он (Владимир Путин – Ред.) продолжает делать. Мы не увидели никаких признаков того, что Путин готов отказаться от своей цели продолжать поглощать украинскую территорию", – акцентировал представитель Госдепа.

Кроме того, Миллер выразил уверенность в том, что кремлевский "фюрер" согласился на переговоры, при которых он "получил бы все, что хочет, а Украина не получит ничего из того, на что имеет право по закону".

"Но это не те переговоры, в которых заинтересован президент Зеленский, и не должен быть заинтересован", — подчеркнул Мэтью Миллер.

Напомним, после победы на выборах президента США кандидата-республиканца Дональда Трампа, обещавшего закончить войну в Украине в течение 24 часов, в публичном пространстве стали активнее обсуждать возможность мирных переговоров и говорить о последствиях прекращения огня. Впрочем, стала ли война в Украине ближе к завершению, – читайте в нашем материале.

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