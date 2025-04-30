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Украина внесла изменения в соглашение об ископаемых: в США сделали заявление
Соглашение о полезных ископаемых между Украиной и США может быть подписано уже сегодня.
Украинская сторона внесла изменения в соглашение о полезных ископаемых в последнюю минуту. Но документ может быть подписан уже через несколько часов.
Об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент.
«Наша сторона готова подписать. Украинцы решили минувшей ночью внести некоторые изменения в последнюю минуту. Мы уверены, что они пересмотрят это. И мы готовы подписать сегодня днем, если они это сделают», — сказал министр.
Когда его спросили, какие изменения внесла Украина в соглашение, которое было удалено или добавлено, он ответил, что из текста «ничего не удалено».
«Ничего не удалено. Это та самая сделка, о которой мы договорились на выходных. С нашей стороны никаких изменений», — подчеркнул Скотт Бессент.
Напомним, в ОПУ считают, что Трамп не выйдет из переговоров по Украине, если будет подписано соглашение о полезных ископаемых.