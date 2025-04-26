США готовы предоставить гарантии безопасности «коалиции желающих» — The Telegraph

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

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Соединенные Штаты в частном порядке согласились предоставить гарантии безопасности «коалиции желающих», которая должна обеспечить выполнение возможного мирного соглашения между Украиной и Россией.

В частности, речь идет о разведданной и материально-технической поддержке европейским союзникам, пишет The Telegraph со ссылкой на собственные источники.

Несмотря на то, что президент США Дональд Трамп в своей публичной риторике избегает обязательств по гарантиям безопасности, источники издания сообщают, что американские переговорщики неофициально заявили о готовности Вашингтона оказать поддержку союзникам в рамках «коалиции желающих».

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Основой сотрудничества должен стать обмен разведданными, а также логистическое обеспечение от поставки до мониторинга перемещений российской армии.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер в разговоре с журналистами намекнул на прогресс в этом вопросе, заявив, что «обсуждения продолжаются, и Трамп неоднократно говорил, что поддержит нас. И я четко отметил, что это важный элемент наших усилий.

В планы коалиции желающих входят четыре основных направления, которые предусматривают мониторинг соблюдения условий мира в небе над Украиной, в акватории Черного моря, а также на суше, включая размещение войск западных союзников на территории Украины. Данную идею поддерживает руководство Великобритании и Франции.

Пока решение о развертывании западных войск в Украине не принято, но ожидается, что программа обучения украинских военных в рамках британской операции Interflex может быть перенесена из Британии в западные области Украины.

Издание добавляет, что западные войска, вероятно, не будут размещаться на линии фронта, чтобы избежать прямого втягивания стран НАТО в войну.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп допустил возможность встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским во время похорон Папы Римского Франциска.

Мы ранее информировали, что пресс-секретарь МИД Георгий Тихий заявил, что Украина не объявляет конкретные сроки или даты прекращения огня .