США готовы предоставить любую возможную экономическую и гуманитарную помощь Украине, чтобы победить Путина и построить страну

В Белом доме заявили, что Штаты готовы обеспечивать любую помощь для восстановления Украины
Администрация США готова обеспечивать любую возможную экономическую и гуманитарную помощь Украине, чтобы поддержать не только противостояние украинского народа российской агрессии, но также восстановление государства после боевых действий.
Об этом пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, — пишет Укринформ.
«Мы очень открыты всему, что может помочь украинцам отстроить их страну и, очевидно, противостоять российскому вторжению. И мы знаем, что гуманитарная и экономическая помощь, которая, конечно, может иметь много форм, жизненно важна для них и для их успеха», — добавила представитель администрации.
В ответ на вопрос, рассматривается ли в этой связи возможность списания части внешнего долга Украины, Псаки отметила, что должна проверить, какую конкретно точку зрения у администрации США в этом вопросе.
Напомним, что ранее президент США Джо Байден анонсировал очередной пакет помощи Украине.
Как сообщалось, президент США Джо Байден подпишет законопроект о ленд-лизе для Украины в символическую для России дату — 9 мая.
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