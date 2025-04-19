США готовы признать Крым российским, если речь пойдет о широком мирном соглашении — Bloomberg

Флаги РФ и США / © Reuters

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США готовы признать контроль России над украинским Крымом в рамках более широкого мирного соглашения между Москвой и Киевом, сообщают источники, осведомленные по этому вопросу.

Об этом пишет Bloomberg .

Потенциальная уступка является последним сигналом того, что президент США Дональд Трамп стремится закрепить соглашение о прекращении огня, и это произошло после того, как он и госсекретарь Марко Рубио предположили, что администрация готова отойти от своих мирных посреднических усилий, если прогресс не будет достигнут.

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Напомним, что Крым был захвачен Кремлем в 2014 году, но международное сообщество сопротивлялось признанию полуострова российским во избежание легитимизации незаконной аннексии.

Это рискует подорвать международные законы и договоры, запрещающие захват земли путем применения силы. Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что не будет отдавать территорию Москве.

"Но этот шаг был бы благом для президента России Владимира Путина, давно добивавшегося международного признания российского суверенитета в Крыму. Путин пока отказывался соглашаться на предложение Трампа о широком мирном соглашении", — пишет издание.

Чиновники, знающие этот вопрос, говорят, что окончательное решение по этому вопросу еще не принято. Белый дом и Госдепартамент не ответили на запрос о комментариях. Представитель США, знакомый с ходом переговоров, на вопрос о возможности признания Крыма отказался комментировать подробности переговоров.

Ранее Bloomberg сообщал, что США представили союзникам предложения по мирному соглашению между Россией и Украиной в Париже в Париже, включая описание условий прекращения боевых действий и смягчение санкций против Москвы в случае длительного прекращения огня.

Союзники снова соберутся в Лондоне на следующей неделе, чтобы продолжить обсуждение.

Трамп продемонстрировал нетерпение в Белом доме, сказав, что, хотя он надеется, что обе стороны согласятся двигаться вперед в сфере прекращения огня, США готовы уйти, если он почувствует, что любая из сторон не отдана этому процессу.

"Если по какой-то причине одна из сторон усложнит это, мы просто скажем, что вы дураки. Вы дураки, вы ужасные люди, и мы собираемся просто взять пас. Но, надеюсь, нам не придется этого делать", - резюмировал Трамп.