США готовы разрешить России проверить наличие ракет "Томагавк" на базах НАТО — Bloomberg

Предложение отражает усилия США в поиске точек соприкосновения с РФ на фоне ситуации с Украиной.

США готовы обсудить предоставление России возможности убедиться в отсутствии крылатых ракет "Томагавк" на секретных базах НАТО в Румынии и Польше.

Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает Bloomberg.

Отмечается, что предложение американской стороны направлено на то, чтобы развеять опасения Москвы по поводу того, что "пусковые установки могут быть использованы против России".

В то же время, заявил собеседник издания, любое соглашение будет заключено только после обсуждения с союзниками НАТО, особенно с Польшей и Румынией. Также Вашингтон будет ожидать от Кремля аналогичных действий по российским базам, на которых размещено оружие наземного базирования.

"Это предложение отражает усилия США в поиске точек соприкосновения с РФ, поскольку они стремятся разрядить напряженность вокруг Украины", – указывают в издании.

Авторы отмечают, что на полигонах Польши и Румынии отсутствуют ракеты типа "Томагавк", однако президент РФ Владимир Путин неоднократно утверждал, что США и НАТО могут использовать систему противоракетной обороны Aegis Ashore для их запуска.

Как сообщалось, Россия направила запросы о "гарантиях безопасности" всем странам-членам ОБСЕ.

Ранее США направили в РФ письменный ответ о так называемых "гарантиях безопасности". Американская сторона отказалась публиковать документ и призвала к тому же Кремль.

Напомним, что Госдеп США сообщил Киеву о содержании ответа Москве по "гарантиям безопасности" и заверил, что "сюрпризов не будет".

США получили письменный ответ России на свои предложения по гарантиям безопасности | Новости мира

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