США готовы вмешаться в войну: Рубио назвал решающее условие

Марк Рубио. / © Associated Press

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Соединенные Штаты Америки готовы вмешаться в ход войны в Украине, когда появится реальная возможность достичь мирного соглашения.

Об этом заявил американский госсекретарь Марко Рубио, сообщает The Guardian.

Он акцентировал, что Вашингтон готов «играть любую положительную роль», чтобы закончить войну.

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«Для этого понадобится что-то, с чем смогут согласиться и Россия, и Украина», — американское чиновник.

По словам Рубио, предыдущие усилия команды американского президента Дональда Трампа по этому вопросу были безуспешными. В то же время Белый дом готов продолжить работу, если заметит значительные изменения.

«Если условия и обстоятельства изменились так, что это стало возможным, мы готовы действовать. Президент предан этому делу, и каждый день, если мы увидим возможность изменить ситуацию к лучшему, мы это сделаем», — пообещал Рубио и добавил, что сам Трамп считает российско-украинскую войну «глупой» и «бессмысленной».

Напомним, Рубио встретился в столице Филиппин с главой МИД России Сергеем Лавровым. После переговоров госсекретарь сделал заявление о войне. В частности, политики говорили о завершение войны, которую Россия развязала против Украины.

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В то же время Лавров дерзко высказался о «недопустимости дальнейших поставок оружия» Украине, а также лживо заявил о якобы готовности России к «политико-дипломатическому урегулированию» войны.

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