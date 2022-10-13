США готовы защищать "каждый дюйм" НАТО на фоне ядерных угроз России — глава Пентагона

На фоне российских ядерных угроз Украине и миру США подтвердили свое обязательство защищать "каждый дюйм" территории НАТО.

Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин перед переговорами между министрами обороны Североатлантического альянса, передает Reuters.

Глава американского оборонного ведомства отметил, что США остаются преданными коллективной обороне НАТО, в частности на фоне неоднократных ядерных угроз от президента РФ Владимира Путина в связи с неудачами российской армии во время ее почти восьмимесячного вторжения в Украину.

"Мы обязуемся защищать каждый дюйм территории НАТО – если и когда до этого дойдет", – сказал Остин.

Ядерные угрозы РФ

29 сентября издание CNN со ссылкой на разведданные США сообщило, что вероятность того, что президент РФ Владимир Путин применит тактическое ядерное оружие в войне против Украины, возможно, является самым высоким с начала полномасштабного вторжения 24 февраля.

Ранее в Пентагоне заявили, что "серьезно относятся" к ядерным угрозам Путина.

Чиновник НАТО предупредил, что любое применение Москвой ядерного оружия будет иметь "беспрецедентные последствия для России и "почти наверника" вызовет "физический ответ" со стороны союзников и, возможно, со стороны Альянса.

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