США готовы защитить Польшу в случае российской агрессии: подробности

США поддерживают применение статьи 5 устава Организации североатлантического договора.

США готовы обеспечить поддержку своих союзников по НАТО на восточном фланге в условиях концентрации Россией войск на границе с Украиной.

Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, - пишет "Интерфакс".

"Салливан подтвердил, что США поддерживают применение статьи 5 устава Организации североатлантического договора и подчеркнул готовность Соединенных Штатов оказывать помощь союзникам на восточном фланге в деле защиты своих стран", - говорится в сообщении Белого дома о телефонной беседе Салливана с главой Бюро национальной безопасности при президенте Польши Павлом Солохом.

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Белый дом заметил, что стороны обменялись мнениями о наращивании военной мощи России вблизи границы с Украиной и подтвердили важность единства союзников в дипломатических усилиях и усилиях по сдерживанию.

Напомним, что статья 5 Устава НАТО предусматривает, что вооруженное нападение на одну или несколько стран-членов альянса будет рассматриваться как нападение на всех участниц Североатлантического договора.

Ранее советник главы ОП Алексей Арестович заявил, что российские войска в Украине "утопят в крови".

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