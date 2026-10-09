США готовят новое предложение о войне: Reuters узнал детали важной встречи

Виткофф и Кушнер. / © Associated Press

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Спецпосланцы американского президента Стив Уиткофф и Джаред Кушнер встретятся с украинской делегацией в Майами в пятницу, 9 октября, чтобы обсудить новые идеи по завершению войны. Стороны также попытаются наработать совместное предложение по этому поводу.

Об этом сообщил Reuters со ссылкой на американский источник, знакомый с планом встречи.

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По словам собеседника, во время рабочих переговоров Вашингтон и Киев рассмотрят новые идеи и предложения, которые американские переговорщики начали разрабатывать с россиянами и украинцами во время своего недавнего визита в регион.

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Собеседник Reuters сообщил, что во встрече примут участие представители Совета национальной безопасности Белого дома и Министерства финансов США. Украину будут представлять руководитель Офиса президента Кирилл Буданов, глава Службы внешней разведки Рустем Умеров и главный переговорщик Давид Арахамия.

Кроме того, Штаты пригласили на переговоры советников по национальной безопасности Великобритании, Франции и Германии, а также представителей НАТО и Европейского Союза.

Ожидается, что участники обсудят гарантии безопасности Украины, план послевоенного восстановления и экономического развития, а также другие вопросы, связанные с войной.

По информации источника, европейские партнеры выразили США недовольство высокими ценами на энергоносители и другими крупными финансовыми последствиями войны.

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«Это будет трудная зима, если война не прекратится. Соединенные Штаты пытаются выступить посредником между сторонами, чтобы сформировать единое предложение», — подчеркнул собеседник Reuters.

Мирные переговоры — последние новости

По данным Axios, спецпредставители Дональда Трампа снова полетят в Москву с «новыми идеями» по окончании войны в Украине. Визит может состояться в конце октября. Издание отмечает, что сейчас Вашингтон пытается найти новые предложения по выходу из дипломатического тупика.

Отметим, что именно о тупике в войне заявил госсекретарь США Марко Рубио. По его словам, эту ситуацию можно преодолеть двумя путями — переговорами или эскалацией с одной или обеих сторон.

В то же время, президент Украины Владимир Зеленский резко отреагировал на слова Рубио. Он отметил, что не считает себя загнанным в дипломатический угол, а также призвал партнеров помочь Украине с защитой неба.

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