США готовят новую попытку остановить войну: Рубио сделал заявление

Марк Рубио. / © Associated Press

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Соединенные Штаты Америки в ближайшие недели попытаются выяснить, есть ли возможность возобновить переговоры между Украиной и Россией ради мира. Вашингтон готов к этому.

Об этом заявил американский государственный секретарь Марк Рубио в одном из интервью, пишет Clash Report.

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«В ближайшие несколько недель вы станете свидетелями определенных усилий, направленных на то, чтобы выяснить, удастся ли нам возобновить переговоры между Россией и Украиной и положить конец этой войне», — высказался чиновник.

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По его словам, Вашингтон понимает, что у обеих сторон есть собственные «красные линии». В то же время, подчеркнул Рубио, добиться результата будет сложно, пока позиции Киева и Москвы не удастся хотя бы частично приблизить.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп назвал причину, по которой война в Украине не закончилась в один день. По его словам, без переданных им противотанковых комплексов Javelin ВСУ не смогли бы остановить российское наступление на Киев в первые дни полномасштабного вторжения и война продолжалась «один день».

Кроме того, американский лидер отметил необходимость немедленного прекращения вторжения РФ. Трамп, в частности, заявил, что его позиция основывается на личном диалоге с руководством Украины и России для достижения мира.

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