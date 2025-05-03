Президент Украины Владимир Зеленский / © Associated Press

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Украина может получить значительный пакет военной помощи в размере $30 миллиардов уже в следующем году, благодаря решению о предоплате американских инвестиций из фонда на 2026 год.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский на встрече с журналистами, передает корреспондент ТСН.

«Есть 15 млрд. 2025 согласно решений, которые были Конгрессом год назад. 15 млрд — пакет на 2025 год, и оружие на эту сумму. Также есть 15 млрд, которые они разбивали на 2026 год», — отметил он.

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По его словам, обсуждается возможность приблизить эти средства, запланированные на 2026 год, и использовать их уже во второй половине 2025 года. Таким образом Украина сможет получить вооружение на $30 млрд одним траншем.

«Вопрос — можно ли 15 млрд 2026 приблизить на 2025, например, на вторую половину, и получить оружие на 30 млрд — 2025 и 2026, но получить сейчас. Получить оружие — и это будет вклад американской стороны в 30 млрд, а Украина будет потом свою половину отдавать понемногу. И это договоренность», — подчеркнул политик.

Зеленский считает, что эта инициатива имеет историческое значение, ведь открывает путь для запада американских инвесторов на украинский рынок.

«В чем класс, я считаю, что в чем историчность этого события — в том, что американцы могут прийти впервые на украинский рынок. 50 на 50. Логика в том, что это реинвестирование. То есть оно сюда заходит, и ты реинвестируешь в Украину», — сказал он.

По словам президента, инвестиции остаются в Украине, и только в будущем, в случае необходимости, стороны смогут договориться о частичном выводе средств.

«Только если стороны потом, в будущем, договорятся, что через 20 лет фонд все нормально, строится, добыча, не сырье продают, а много всего. Есть доходы и все желают. К примеру, Украина хочет потратить свои деньги на что-то, на инфраструктуру — тогда, если Украина вытягивает какие-то деньги, то и американцы будут вытаскивать. Я считаю, что это нормально», — отметил Зеленский

Он подчеркнул, что фонд предусматривает беспошлинный экспорт украинских минералов в США. Но цель, по словам политика, не просто продажа сырья, а развитие внутренней переработки в Украине.

«Это важные вещи. Важные вещи, которые фонд дает, чтобы эти минералы, если они где-то, куда-то продаются через этот фонд — без пошлины в США. С другой стороны, поскольку мы хотим все-таки не быть страной сырья, это дает нам возможность не продавать куда-то, а вкладывать здесь. И все-таки дополнительную стоимость иметь на производстве, не просто продавать сырье», — подытожил он.

Напомним, ранее мы писали о том, что в США рассматривают два варианта снабжения оружием для Украины.