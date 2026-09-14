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ТСН в социальных сетях

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Категория
Политика
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США готовят новую войну: кандидат в президенты Франции ошеломил заявлением

Французский политик считает, что Америка стремится сохранить свое господство силой.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
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Жан-Люк Меланшон

Жан-Люк Меланшон / © Associated Press

Кандидат в президенты Франции от ультралевой партии «Франция непокоренная» Жан-Люк Меланшон заявил о якобы подготовке Соединенных Штатов Америки к войне с Китаем.

Об этом он выразил время встречи с избирателями, пишет Clash Report.

По его словам, Штаты не только спровоцировали геополитические изменения в мире, но пытаются сохранить свое доминирование силовыми методами. Меланшон отмечает, что Вашингтон оказывает давление на другие страны с помощью пошлин и в то же время готовится к возможному вооруженному конфликту с КНР.

«Соединенные Штаты готовятся к войне с Китаем. Если я стану президентом этой Республики, мы никогда не будем принимать участие в этой войне», — подчеркнул французский политик.

Напомним, на днях американский президент Дональд Трамп заявил, что Китай шпионит за США так же, как и Вашингтон за Пекином. Его слова прозвучали ни на фоне отчетов о том, что китайские структуры могли предоставить Ирану спутниковые снимки перед смертоносным ракетным ударом, в результате которого погибли трое американских военнослужащих на авиабазе Муваффак Салти в Иордании.

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