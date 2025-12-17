США готовят новые санкции против России: детали от Bloomberg

Санкции против России / © iStock

США рассматривают новые шаги по ограничению возможностей России в торговле нефтью. Речь идет о преследовании так называемого «теневого флота» российских танкеров, используемых для перевозки московской нефти, а также трейдеров, способствующих этим операциям.

Об этом говорится в статье Bloomberg.

Информацию подтвердили источники, знакомые с конфиденциальными обсуждениями.

По словам собеседников, новые санкции могут быть объявлены на этой неделе. Министр финансов США Скотт Бессент во время встречи с европейскими послами подтвердил:

«Президент Трамп — президент мира, и под его руководством Америка продолжит уделять первостепенное внимание прекращению войны в Украине».

Окончательное решение о мерах остается за президентом США Дональдом Трампом.

После сообщений о новых санкциях цены на нефть Brent ненадолго выросли на 70 центов за баррель, достигнув 60,33 доллара, однако затем частично откатились. Несмотря на ряд санкций, введенных против России с начала полномасштабного вторжения в 2022 году, позиции президента РФ Владимира Путина остаются прежними.

Между тем ограничения, направленные на крупные нефтяные компании Москвы и торговлю, уже привели к падению цен на нефть до самых низких уровней с начала вторжения, усугубляя экономические проблемы в стране.

На этой неделе американские и украинские переговорщики добились определенного прогресса в согласовании условий потенциального мирного договора. Специальный представитель США Стив Уиткофф находился в Берлине для переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими лидерами.

Обсуждались гарантии безопасности Киева после войны, будущий статус территорий на востоке Украины, использование замороженных активов России и управление Запорожской АЭС.

«Киев хочет иметь письменное подтверждение от союзников, что они поступят в случае нового вторжения России», — сообщили источники.

Россия настаивает на территориальных уступках в Донбассе, включая Донецкую и Луганскую области, но сейчас переговоры по этому поводу остаются сложными. США предлагают создать на неоккупированных территориях демилитаризованную или экономическую зону под специальным управлением, однако неясно, будет ли это означать признание этих земель Москвой.

Напомним, Россия продает нефть по самым низким ценам с февраля 2022 года, одновременно наращивая экспорт и сталкиваясь с ростом объемов застрявшего на танкерах в море сырья.