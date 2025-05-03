США готовят новые санкции против России из-за Украины: Трамп до сих пор не определился

Дональд Трамп / © Associated Press

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США готовят новые санкции против России в связи с войной в Украине, однако президент Дональд Трамп до сих пор не решил, будут ли они подписаны, сообщают источники, осведомленные о ситуации.

Об этом пишет Reuters.

Подготовленный пакет включает жесткие экономические ограничения, касающиеся ведущих российских банков, энергетических компаний, а также возможной ответственности третьих стран, продолжающих сотрудничество с Москвой. Целью новых санкций является усиление давления на Кремль, чтобы прекратить военную агрессию против Украины.

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Однако ситуация остается неопределенной, поскольку вернувшийся на политическую арену Дональд Трамп со стремлением "переосмыслить" внешнюю политику США до сих пор не дал окончательного согласия. Несколько чиновников анонимно выразили обеспокоенность, что задержка может быть воспринята как мягкость по отношению к Москве.

По словам аналитиков, промедление может иметь политические последствия как на международной арене, так и внутри страны, особенно накануне ключевых решений по поддержке Украины.

Напомним, что ранее сообщалось, что в США 72 сенатора поддерживают законопроект, предусматривающий разрушительные новые санкции против России и введение тарифов против стран, покупающих ее нефть, газ и другие ключевые товары. Эти ограничения могут быть введены, если президент РФ Владимир Путин не приступит к серьезным переговорам о завершении войны в Украине.