Политика
495
США готовят новые санкции против России — СМИ

Скотт Бессент заявил, что в ближайшее время ожидается «значительный толчок» по вопросу введения новых санкций против России.

Руслана Сивак
США

США / © Getty Images

Соединенные Штаты Америки в ближайшее время планируют активно продвинуть вопрос о введении новых санкций против Российской Федерации. Об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент.

Об этом сообщает Общественное.

«В этот вечер или завтра с утра будет значительный толчок в вопросе санкций в отношении России», — цитирует Бессента корреспондентка «Общественного».

Ожидание новых ограничений совпадает по времени с поддержкой Комитетом по международным отношениям Сената США трех законодательных инициатив, направленных на усиление давления на Москву из-за ее агрессивной войны в Украине. Одной из этих инициатив является предложение о признании России государством-спонсором терроризма.

Напомним, страны Европейского Союза достигли политического согласия по принятию 19-го пакета санкций против Российской Федерации.

Также сообщалось, что Европейские страны совместно с Украиной готовят предложение для завершения войны России против Украины, которая состоит из 12 пунктов.

495
