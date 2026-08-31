США готовят новые санкции против России: в Конгрессе заявили о «критическом моменте» для Путина

Ричард Блюменталь / © Associated Press

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Сенатор-демократ от Коннектикута Ричард Блюменталь призвал Палату представителей США поддержать законопроект об ужесточении санкций против России.

Об этом Блюменталь заявил в программе «Face the Nation with Margaret Brennan», пишет CBS News.

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Сенатор подчеркнул, что принимать санкционный законопроект необходимо как можно скорее. По его мнению, ситуация в войне России против Украины сейчас «крайне критическая».

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«Это очень срочный момент не только потому, что Путин может попытаться эскалировать конфликт, но и потому, что он находится в тяжелом экономическом положении», — сказал Блюменталь.

Он убежден, что ограничение российских доходов напрямую повлияет на возможности Кремля финансировать войну.

«И такой законопроект о санкциях, перекрывающий поток доходов для его военной машины, может полностью подорвать его способность вести эту жестокую, кровопролитную войну», — добавил сенатор.

Как напоминает CBS News, Сенат США поддержал законопроект значительным межпартийным большинством перед началом августовских каникул в начале месяца.

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Законодательная инициатива долго продвигалась, в частности, благодаря сенатору Линдси Грэмму, который вместе с Блюменталем был одним из ее главных сторонников. После смерти Грэма вопрос дальнейшего рассмотрения документа перешел в Палату представителей.

Ожидается, что конгрессмены на следующей неделе вернутся к работе после пятинедельного перерыва.

Законопроект предусматривает возможность введения президентом США пошлин до 100% по отношению к пяти крупнейшим покупателям российской нефти и природного газа. В то же время, предусмотрены исключения для стран, которые покупают у России менее 15% природного газа и принимают меры для дальнейшего сокращения такого импорта.

Документ также предусматривает санкции в отношении Ирана.

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В то же время у инициативы критиков среди демократов. Они считают, что законопроект может предоставить президенту США Дональду Трампу слишком широкие полномочия.

Блюменталь с такой оценкой не согласен. Он заявил, что текст документа стал результатом продолжительных переговоров с торговым представителем США, администрацией Белого дома и представителями обеих политических партий.

«Он был принят Сенатом 86 голосами против 11 — в наше время не так много законопроектов проходят с таким успехом», — подчеркнул сенатор.

Отдельно Блюменталь обратил внимание на экономическую ситуацию в России. Он считает, что новые санкции могут усилить давление на Москву, уже сталкивающуюся с серьезными финансовыми проблемами.

По его словам, Россия может столкнуться с дефицитом в размере 125 миллиардов долларов, что соответствует примерно 5% ВВП. В то же время, процентная ставка по государственному долгу РФ составляет 14%.

Блюменталь также выразил надежду, что для принятия документа в Палате представителей удастся получить достаточное количество голосов демократов.

Сенатор рассказал, что во время поездки в Украину на прошлой неделе призвал президента Владимира Зеленского провести встречу с членами Конгресса.

«Я очень надеюсь, что он это сделает, потому что он самый решительный защитник Украины», — сказал Блюменталь.

Кроме того, американский сенатор заявил, что видит положительную динамику для Украины в поле боя.

По его словам, Украина демонстрирует прогресс и имеет возможность изменить ход войны против России.

Ранее сообщалось, что американский сенатор-демократ Ричард Блюменталь заявил, что РФ намеренно атакует работающие в Украине предприятия из Соединенных Штатов Америки.

Мы ранее информировали, что Палата представителей Конгресса США может одобрить законопроект об ужесточении санкций против России уже в сентябре.

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