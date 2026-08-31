- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 69
- Время на прочтение
- 3 мин
США готовят новые санкции против России: в Конгрессе заявили о «критическом моменте» для Путина
Он считает, что новые ограничения могут существенно ударить по доходам Москвы и ослабить способность продолжать войну против Украины.
Сенатор-демократ от Коннектикута Ричард Блюменталь призвал Палату представителей США поддержать законопроект об ужесточении санкций против России.
Об этом Блюменталь заявил в программе «Face the Nation with Margaret Brennan», пишет CBS News.
Сенатор подчеркнул, что принимать санкционный законопроект необходимо как можно скорее. По его мнению, ситуация в войне России против Украины сейчас «крайне критическая».
«Это очень срочный момент не только потому, что Путин может попытаться эскалировать конфликт, но и потому, что он находится в тяжелом экономическом положении», — сказал Блюменталь.
Он убежден, что ограничение российских доходов напрямую повлияет на возможности Кремля финансировать войну.
«И такой законопроект о санкциях, перекрывающий поток доходов для его военной машины, может полностью подорвать его способность вести эту жестокую, кровопролитную войну», — добавил сенатор.
Как напоминает CBS News, Сенат США поддержал законопроект значительным межпартийным большинством перед началом августовских каникул в начале месяца.
Законодательная инициатива долго продвигалась, в частности, благодаря сенатору Линдси Грэмму, который вместе с Блюменталем был одним из ее главных сторонников. После смерти Грэма вопрос дальнейшего рассмотрения документа перешел в Палату представителей.
Ожидается, что конгрессмены на следующей неделе вернутся к работе после пятинедельного перерыва.
Законопроект предусматривает возможность введения президентом США пошлин до 100% по отношению к пяти крупнейшим покупателям российской нефти и природного газа. В то же время, предусмотрены исключения для стран, которые покупают у России менее 15% природного газа и принимают меры для дальнейшего сокращения такого импорта.
Документ также предусматривает санкции в отношении Ирана.
В то же время у инициативы критиков среди демократов. Они считают, что законопроект может предоставить президенту США Дональду Трампу слишком широкие полномочия.
Блюменталь с такой оценкой не согласен. Он заявил, что текст документа стал результатом продолжительных переговоров с торговым представителем США, администрацией Белого дома и представителями обеих политических партий.
«Он был принят Сенатом 86 голосами против 11 — в наше время не так много законопроектов проходят с таким успехом», — подчеркнул сенатор.
Отдельно Блюменталь обратил внимание на экономическую ситуацию в России. Он считает, что новые санкции могут усилить давление на Москву, уже сталкивающуюся с серьезными финансовыми проблемами.
По его словам, Россия может столкнуться с дефицитом в размере 125 миллиардов долларов, что соответствует примерно 5% ВВП. В то же время, процентная ставка по государственному долгу РФ составляет 14%.
Блюменталь также выразил надежду, что для принятия документа в Палате представителей удастся получить достаточное количество голосов демократов.
Сенатор рассказал, что во время поездки в Украину на прошлой неделе призвал президента Владимира Зеленского провести встречу с членами Конгресса.
«Я очень надеюсь, что он это сделает, потому что он самый решительный защитник Украины», — сказал Блюменталь.
Кроме того, американский сенатор заявил, что видит положительную динамику для Украины в поле боя.
По его словам, Украина демонстрирует прогресс и имеет возможность изменить ход войны против России.
Ранее сообщалось, что американский сенатор-демократ Ричард Блюменталь заявил, что РФ намеренно атакует работающие в Украине предприятия из Соединенных Штатов Америки.
Мы ранее информировали, что Палата представителей Конгресса США может одобрить законопроект об ужесточении санкций против России уже в сентябре.