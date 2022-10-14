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США готовят новый пакет помощи Украине на 725 млн долларов — Reuters

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США готовят новый пакет помощи Украине на 725 млн долларов — Reuters

Фото: Ruslan Stefanchuk/Facebook

Новый пакет помощи поможет ВСУ вести успешное контрнаступление.

США готовят новый пакет помощи Украине. В его рамках на 725 миллионов долларов США передадут Украине боеприпасы и транспортные средства.

Об этом 14 октября сообщает агентство Reuters со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что в новый пакет помощи не войдут противовоздушная оборона или "существенные новые возможности". Эта помощь от США может прибыть в Украину уже в пятницу (о какой именно дате идет речь — издание не отмечает).

При этом содержимое пакета и сумма помощи могут измениться в последний момент. Основной целью пакета является помощь защитникам Украины вести контрнаступление.

Напомним, министры обороны стран НАТО провели в Брюсселе уже шестую встречу в формате "Рамштайн", посвященную военной помощи Украине. Мероприятие поддержало предоставление Украине систем противовоздушной и противоракетной обороны после ракетных ударов России по украинским городам и энергетической инфраструктуре. Кроме того, правительство Германии ранее приняло решение предоставить Украине четыре зенитно-ракетных комплекса IRIS-T, первый из которых уже прибыл к месту назначения.

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