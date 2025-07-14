США готовят оружие для Украины: что известно о новом пакете военной помощи

ЗРК Patriot / © Clash Report в сети Х

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После короткой паузы США готовят новый расширенный пакет военной помощи для Украины, включающий современное вооружение и оборудование.

Визит спецпосланника американского президента Дональда Трампа Кита Келогга в Киев подтверждает намерения усилить поддержку, в частности, через совместное производство оружия и укрепление украинского ПВО.

Детальнее — читайте в материале ТСН.ua.

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США пришлет ракеты Patriot Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что пришлет Украине ракеты ПВО Patriot, пишет Reuters. Также отмечают, что Европейский Союз должен возместить их стоимость.

Издание отмечает, что президент США все больше разочаровывается в президенте РФ Владимире Путине из-за его сопротивления попыткам договориться о перемирии между Украиной и Россией.

Reuters отмечает, что Трамп пообещал прислать Украине системы Patriot, при этом отметив, что Путин «говорит приятно, а затем бомбит».

«Мы пошлем им Patriot, которые им отчаянно нужны, потому что Путин действительно удивил многих людей. Он разговаривает приятно, а потом вечером всех бомбит. Но здесь есть небольшая проблема. Мне это не нравится», — сказал Трамп журналистам.

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ЗРК Patriot / © Associated Press

«Мы, по сути, собираемся присылать им разные единицы очень сложного военного оборудования. Они заплатят нам за это 100% и именно этого мы хотим», — сказал Трамп.

В свою очередь, в понедельник, 14 июля, Трамп анонсировал отправку 17 систем Partiot, которые Украина получит в ближайшее время.

«У нас есть одна страна, готовящая к отправке 17 Partiot. Поэтому мы заключим соглашение, за которым 17-я пойдет, или значительная часть из 17-ти пойдет на поле боя. И это можно сделать очень быстро», — заверил президент США.

Киев может получить оружие для наступления

Источники издания Axios сообщают, что в новый пакет военной помощи Украине, вероятно, будет включать наступательное оружие, в частности, ракеты большой дальности.

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Это станет резким изменением его прежней позиции о поставках только оборонительных вооружений.

По данным Axios, такие ракеты смогут поражать цели в глубоком тылу России, включая Москву.

О значительном потоке оружия в Украину заявлял сенатор Линдси Грэм.

Также чиновник подчеркнул, что Трамп «очень взбешен на Путина» и готовит «агрессивное» заявление. Ведь, несмотря на попытки американского президента привлечь главу Кремля к мирным переговорам, российские атаки только усиливались.

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По словам Линдси Грэма, близится «поворотный момент» в войне России против Украины.

Грэм предупредил, что США готовы «закрыть двери» для России, используя жесткие экономические меры. Среди них — 500% тарифы на страны (в частности, Китай, Индию и Бразилию), которые покупают российские энергоносители, финансируя таким образом войну.

США может предоставить дальнобойные ракеты F-16 для Украины.

По данным издания Military Watch Magazine, администрация Трампа рассматривает передачу Украине крылатых ракет JASSM для истребителей F-16. Эти высокоточные ракеты с дальностью до 370-1000 км обладают малозаметностью для радаров и мощной 450-килограммовой боеголовкой.

JASSM является эксклюзивным вооружением — их имеют только четыре страны, включая Польшу. Украина уже адаптировала свои Су-27 и Су-24 для аналогичных европейских ракет Storm Shadow/SCALP, но нуждается в дополнительных ударных возможностях.

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Крылатая ракета типа JASSM / © Википедия

Если Украина получит JASSM, это позволит существенно повысить боевую эффективность украинских F-16.

Новая схема поставки вооружений

Заявления Дональда Трампа о потенциальной передаче Украине оборонительному и наступательному оружию являются лишь реализацией поставок, обещанных Джо Байденом год назад, пишет издание Bild.

В издании отмечают, что США готовят передать украинцам уже готовое оружие, однако заплатить за которое должны европейские партнеры.

В Bild отмечают, что новые поставки включают:

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ракеты-перехватчики к Patriot,

комплексы M-SHORAD,

ракеты «воздух-воздух»,

боеприпасы с радиолокационным наведением,

крылатые ракеты JASSM.

Издание отмечает, что Германия и Норвегия планируют передать Украине три комплекса Patriot — два из которых будет финансировать Берлин, один — Норвегия. Канцлер Германии Олаф Шольц подтвердил переговоры с США по закупке этих систем.

Полноценный Patriot стоит около 1,1 миллиарда долларов, а одна ракета-перехватчик — четыре миллиона долларов.

Отдельно обсуждается возможность передачи Украине крылатых ракет JASSM-ER (дальность до 1000 км), готовившихся к отправке еще осенью 2024 года. Эксперты относятся к этому скептически, но признают, что такое решение могло существенно повлиять на баланс сил.

Американское оружие для Украины, за счет Европы

Во время пресс-конференции в Белом доме 14 июля американский лидер Дональд Трамп заявил о заключении нового соглашения по поставке американского оружия странам НАТО и Украине.

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По его словам, вооружение будет изготовлено в США, но оплачивать его должны европейские партнеры.

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

«Мы сегодня заключили соглашение, согласно которому мы будем присылать им оружие, а они будут за него платить», — отметил Трамп, выступая на публике.

Он также подчеркнул, что США не получат прямых платежей за эти поставки: «Мы, Соединенные Штаты, не будем получать никаких платежей, мы ее не будем покупать, но мы будем ее производить, а они за нее будут платить».

Президент США также подчеркнул, что речь идет о «лучшем военном оборудовании в мире»: ракетах, технологиях и вооружениях, которые пользуются спросом среди союзников. По его словам, новое оборудование будет изготовлено для нужд НАТО и впоследствии может быть отправлено в Украину.

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«Мы производим лучшее оборудование, самые лучшие ракеты, лучшее из всего. Европейские страны это знают», — подчеркнул Трамп.

В свою очередь Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в интервью The Guardian сообщил, что Украина получит значительные объемы военной техники по новой схеме, предложенной Трампом. Рютте объяснил, что США примут на себя производство вооружений, но финансирование ляжет на европейских союзников.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте / © Getty Images

«Это действительно большая сумма» , — отметил генсек НАТО, описывая будущие поставки.

К инициативе уже присоединились несколько стран. Рютте сообщил, что провел переговоры с партнерами, поддерживающими этот план: Финляндия, Дания, Швеция, Норвегия, Великобритания, Нидерланды и Канада.

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Визит Кита Келлога в Украину.

Спецпредставитель Трампа генерал Кит Келлог приехал с визитом в Киев 14 июля.

Его визит сопровождается заявлениями об ужесточении санкций против России и повышении тарифов на импорт из стран, покупающих российскую нефть.

Президент Украины Владимир Зеленский / © Associated Press

Кроме того, речь шла также об усилении ПВО для Украины.

«Это усиление ПВО для Украины, совместное производство, закупки оборонного вооружения вместе с Европой. И, конечно, санкции против России и тех, кто ей помогает.

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Напомним, по данным BILD, Россия готовит новое масштабное наступление к концу лета, усиливая атаки по уничтожению украинского ПВО. Путин до сих пор требует контроля над четырьмя областями и Крымом, а также запрета членства Украины в НАТО.

В частности, кремлевский диктатор рассчитывает на снижение внимания мира к войне и увеличивает давление — украинцы страдают постоянными обстрелами.

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