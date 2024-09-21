США готовят пакет военной помощи Украине на 375 миллионов долларов — Reuters

Содержимое и размер пакета могут измениться в ближайшие дни перед ожидаемой подписью президента.

США готовят пакет военной помощи на 375 миллионов долларов для Украины, нарушая многомесячную тенденцию к меньшим пакетам для Киева для его военных операций против России, сообщили Reuters два американских чиновника.

Последний пакет поступил в решающее время войны, когда Россия разрушает энергосеть Украины в преддверии критических зимних месяцев.

Пакет помощи, который, как ожидается, будет объявлен в следующее воскресенье, включает патрульные катера, дополнительные боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS), артиллерийские боеприпасы калибра 155 и 105 миллиметров, запасные части и другое вооружение.

Содержимое и размер пакета могут измениться в ближайшие дни перед ожидаемой подписью президента.

Проукраинские настроенные лидеры Конгресса США и администрация президента Джо Байдена работают над соглашением о продлении на один год кредита для Украины на сумму около 5,5 миллиарда долларов, срок действия которого истекает в этом месяце.

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Отметим, советник по национальной безопасности президента США Джейкоб Салливан подчеркнул, что США буквально снимают с конвейера снаряды 155 мм калибра и доставляют их на передовую так быстро, как только могут.

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