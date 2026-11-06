США готовят переговоры Украины и РФ в Абу-Даби: Кушнер заявил о серьезных предложениях

США, Россия, Украина / © ТСН

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Соединенные Штаты работали с Украиной и Россией над предложениями по переговорам в Абу-Даби, запланированных на следующую неделю. Об этом сообщил зять и советник президента США Джаред Кушнер в соцсети X.

«Мы работали с обеими сторонами, чтобы разработать серьезные предложения, которые сделают эти обсуждения более содержательными и продуктивными», — написал он.

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Кушнер отметил, что Дональд Трамп определил достижение мира приоритетом. Американская сторона, по его словам, сосредоточена на детальной работе над всеобъемлющим и постоянным соглашением.

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Также советник сообщил о дискуссиях американской делегации в Брюсселе с представителями Украины, НАТО и европейских государств. Стороны обсудили гарантии безопасности для Украины и более широкую европейскую архитектуру безопасности.

По словам Кушнера, Вашингтон стремится найти практические, взаимно согласованные решения, которые учтут безопасное беспокойство всех сторон и снизят риск будущих конфликтов.

Напомним, что, несмотря на новые поездки в Москву, теперь уже общие для Виткоффа и Кушнера , переговоры пока не принесли результатов.

О работе американских представителей, их контактах с Кремлем и роли в поиске договоренностей по окончании войны рассказывает документальный фильм ТСН Ольги Кошеленко «Тени Белого дома».

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