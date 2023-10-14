США готовят подразделение морской пехоты быстрого реагирования для возможного развертывания в Израиле — СМИ

26-е экспедиционное подразделение морской пехоты, силы быстрого реагирования, способные проводить специальные операции, готовятся на случай, если ему будет приказано приблизиться к Израилю.

Это может произойти, чтобы укрепить там позицию американских сил, сообщили CNN несколько американских чиновников.

Подразделение, которое сейчас находится на борту десантного корабля USS Bataan, состоит из более чем 2000 морских пехотинцев и моряков и будет способно поддерживать масштабную эвакуацию. Среди основных задач морской экспедиционной группы есть операции по эвакуации и гуманитарная помощь.

Такого приказа подразделения еще не давали, сообщили чиновники. Но в последние дни официальные лица по обороне неоднократно заявляли, что Пентагон сможет быстро отправить дополнительные силы и средства в регион, если это будет необходимо, поскольку Израиль продолжает воевать против террористической группировки ХАМАС.

«Что было очень четко, особенно в прошлом от наших военных США, так это то, что мы остаемся способными, способными и готовыми динамично и оперативно опрокидывать силы в регион», — сказал высокопоставленный чиновник обороны.

26-е экспедиционное подразделение морской пехоты и USS Bataan является частью десантной группы, развернутой в регионе в июле в ответ на усиление иранской агрессии в Оманском заливе и окрестных водах.

В последние дни он был дислоцирован вблизи Кувейта в рамках запланированных там учений, но покинул его преждевременно «через новые события», — сообщила пресс-секретарь подразделения, капитан Анжелика Уайт, Marine Corps Times.

Ранее на этой неделе США развернули ударную группу авианосцев "Форд" в восточном Средиземноморье как демонстрацию сдерживания любых групп или стран, в которых может возникнуть соблазн вступить в конфликт.

Заметим, один из лидеров ХАМАС Халед Машал призвал мусульман всего мира устроить погром евреев в пятницу, 13 октября. Израиль просит своих граждан по всему миру быть осторожными, во многих странах принимаются меры по охране еврейских общин, учреждений и учреждений.

Читайте также: