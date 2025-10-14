- Дата публикации
США готовят важное объявление о вооружении для Украины — Витакер
В пятницу Владимир Зеленский планировал обсуждать с Трампом передачу ракет "Томагавк" Украине.
Соединенные Штаты уже завтра сделают важное объявление нового пакета военной помощи Украине.
Об этом заявил постоянный представитель США при НАТО Джулиан Витакер.
По данным западных СМИ, в Вашингтоне активно обсуждается возможность передачи Украине крылатых ракет "Томагавк", способных поражать цели на расстоянии более 1 500 километров.
Президент Владимир Зеленский на этой неделе отправится в США, где в пятницу запланирована его личная встреча с Дональдом Трампом в Белом доме. Ожидается, что вопрос "Томагавков" станет центральной темой переговоров.