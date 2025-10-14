США готовят важное объявление о вооружении для Украины — Витакер

Мэтью Витакер / © Associated Press

Соединенные Штаты уже завтра сделают важное объявление нового пакета военной помощи Украине.

Об этом заявил постоянный представитель США при НАТО Джулиан Витакер.

По данным западных СМИ, в Вашингтоне активно обсуждается возможность передачи Украине крылатых ракет "Томагавк", способных поражать цели на расстоянии более 1 500 километров.

Президент Владимир Зеленский на этой неделе отправится в США, где в пятницу запланирована его личная встреча с Дональдом Трампом в Белом доме. Ожидается, что вопрос "Томагавков" станет центральной темой переговоров.