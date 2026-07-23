Атака в Мале, осуществленная сепаратистами и джихадистскими постанцами / © Associated Press

Реклама

Администрация президента Дональда Трампа обсуждает возможность нанесения военных ударов по группировке JNIM, связанной с «Аль-Каидой», в западноафриканской стране Мали. Если решение будет принято, Мали может стать восьмым государством в списке военных кампаний американского лидера за его второй срок.

Об этом сообщило издание The Washington Post со ссылкой на действующих и бывших американских чиновников, осведомленных с обсуждениями.

У Трампа рассматривают возможность проведения военной операции в Мали для ударов по группировке JNIM, связанной с «Аль-Каидой». В то же время среди чиновников США нет общей позиции относительно целесообразности атак на боевиков. Одним из самых активных сторонников применения силы является старший директор Совета национальной безопасности США по борьбе с терроризмом Себастьян Горка.

Реклама

Что известно о деятельности JNIM и терроризме в Сахеле?

JNIM, полное название которого Jama’at Nusrat al-Islam wal-Muslimin, сформировало мощную базу в Мали и все чаще атакует прибрежные государства Западной Африки. Группировка считается лучше всего вооруженной в регионе и одним из сильнейших боевых формирований в мире.

Представитель правительства Мали, Себастьян Горка и Пентагон не ответили на запросы о комментариях. В Белом доме также не стали уточнять, планирует ли Трамп отдать приказ о нанесении военных ударов. Представитель администрации заявил, что США призывают правительства стран Северной и Западной Африки «покупать американское оборудование и услуги для поддержки их борьбы с террористами».

По его словам, терроризм в Сахеле — крупном полузасушливом регионе к югу от Сахары — «многонациональная проблема».

«Мы призываем региональных партнеров и союзников по НАТО поддержать Альянс государств Сахеля в его войне против JNIM и ИДИЛ», — добавил чиновник.

Реклама

Речь идет также об Исламском государстве, которое сначала усилило свои позиции на Ближнем Востоке, а впоследствии создало ячейки в разных странах Африки.

В Альянс государств Сахеля входят Мали, Буркина-Фасо и Нигер. Во всех трех странах в последние годы военные лидеры пришли к власти в результате государственных переворотов, свергнув демократически избранные правительства. После этого государства в значительной степени дистанцировались от Запада и обратились к России за помощью в сфере безопасности.

В то же время, представитель администрации США обвинил в проблемах не правительства этих стран, а их российских партнеров. По его словам, Москва «доказала свою неэффективность как партнера Мали в сфере безопасности».

«Мы надеемся, что другие африканские страны обратят внимание на ужасающие результаты России в борьбе с терроризмом», — сказал чиновник.

Реклама

Ранее не сообщалось о том, что администрация Трампа рассматривает возможность военных действий в Мали.

Что происходит в Мали?

Мали — государство без выхода к морю с населением около 25 млн человек — в последние годы страдает от нападений исламистских боевиков, а также от действий военной хунты и российских наемников, которых власти привлекли для борьбы с насилием. Особенно JNIM постепенно наращивало свою силу, превращая Мали и соседние страны Сахеля в один из глобальных центров террористической активности.

В прошлом году связанные с «Аль-Каидой» боевики организовали блокаду поставок горючего, из-за чего значительная часть страны фактически оказалась парализована. Весной этого года они провели серию скоординированных атак в разных регионах Мали. В частности, боевики патрулировали улицы столицы Бамако, захватили важный город на севере страны, вытеснив оттуда малийских военных и россиян, а также убили министра обороны в результате атаки смертника.

В то же время, «ИГИЛ-Сахель» — группировка, связанная с «Исламским государством» и конкурент JNIM — усилила присутствие вблизи границы Мали с Нигером. В прошлом году ее боевики похитили американского миссионера Кевина Райдоута. Считается, что сейчас он находится в плену в Мали.

Реклама

Российские наемники в Мали

Для противодействия боевикам военная хунта Мали привлекла российских наемников. Сначала речь шла о «Группе Вагнера», а впоследствии ее заменил «Африканский корпус», имеющий более тесные связи с Министерством обороны России. Правозащитники, а также журналисты в своих предыдущих расследованиях обвиняли российских наемников в многочисленных зверствах. Российское посольство в Вашингтоне не предоставило комментарии.

По словам старшего аналитика Западной Африки в проекте Armed Conflict Location & Event Data (ACLED) Хени Нсайбии, малайские военные и их российские союзники ответственны за гибель гораздо большего количества гражданских, чем JNIM и «ИДИЛ-Сахель» вместе. По данным ACLED, в 2025 году в результате действий военных Мали и их российских партнеров погибли 925 гражданских, в то время как исламистские боевики убили 232 человека.

«Чрезвычайно проблематично, что такое правительство, как правительство США, или любой западный партнер оказывает поддержку этим режимам, легитимность которых остается спорной и чрезвычайно нестабильна и репрессивна», — сказал аналитик, говоря о Мали, Буркина-Фасо и Нигере.

Риск столкновения войск США с российскими силами в Мали

В то же время, в прошлом году США, пытаясь возобновить сотрудничество с Мали при администрации Трампа, усилили обмен разведданными с правительством страны. Об этом сообщали нынешние и бывшие американские чиновники. Полученную информацию использовали при операциях малийских военных.

Реклама

Администрация предыдущего президента США Джо Байдена в большинстве своем избегала контактов с военными властями Мали из-за их отказа определить сроки возвращения к демократическим выборам, а также из-за сотрудничества с Россией.

Однако нынешнее партнерство Вашингтона с Бамако остается ограниченным и значительно уступает масштабам сотрудничества США и Нигерии в области безопасности. Оно активизировалась в прошлом году и предусматривало американские авиаудары и наземную операцию, в результате которой был ликвидирован один из ключевых лидеров «Исламского государства» в Африке.

Возможное прямое вовлечение американских военных в операции в Мали создает риск столкновения с российскими силами, находящимися в регионе. Кроме того, Вашингтону, вероятно, пришлось бы принимать меры по предотвращению случайных конфликтов с Москвой — подобная ситуация уже возникала в Сирии во время гражданской войны.

В Госдепартаменте США, отвечая на вопрос об отношении госсекретаря Марко Рубио к возможным военным действиям в Мали, не дали прямого ответа. Там заявили, что США «однозначно осуждают террористическую деятельность в Мали».

Реклама

В ведомстве также отметили, что администрация Трампа «настроена содействовать региональной ответственности и сотрудничеству в противодействии террористическим угрозам, а также отслеживать признаки и предупреждения об угрозах для нашей родины».

В случае начала американских ударов по JNIM Мали станет еще одной страной, где Трамп приказывал проводить военные операции. До этого в списке были Йемен, Сомали, Сирия, Иран, Ирак, Нигерия и Венесуэла.

Возможные последствия военной операции США в Мали

Эксперт по Сахелю и старший научный сотрудник Soufan Center Васим Наср считает, что ослабление JNIM в результате американских ударов может, наоборот, сыграть в пользу «ИДИЛ-Сахель». Рост этой группировки сдерживала конкуренция со связанной с «Аль-Каидой» организацией.

В то же время, бывший чиновник администрации Трампа Питер Фам оценивает возможность применения военной силы менее пессимистично. Однако он подчеркнул, что перед началом сотрудничества сотрудничества США должны сначала восстановить доверие к правительствам Мали и Нигера.

Реклама

«Хотя мы можем иметь очень ограниченные прямые экономические или другие интересы в этих странах, мы не хотим, чтобы такие джихадисты, как ИГИЛ и „Аль-Каида“, закрепились там», — сказал Фам.

Независимая эксперт по Сахелю Корин Дуфка предупредила о риске того, что американские удары могут спровоцировать JNIM на атаки против США или американских граждан в регионе. До сих пор группировка этого не делала. Также боевики могут сблизиться с основной организацией «Аль-Каида», от которой в последние годы стали более автономными.

«Если США помогут властям Мали убивать лидеров JNIM, это может обернуться против них. И они могут упустить возможность дерадикализировать и демобилизовать одну из самых сложных джихадистских организаций в мире», — сказала Дуфка.

К слову, ранее в июле в Мали повстанцы-туареги из «Фронта освобождения Азавада» атаковали военный конвой, в составе которого находились более 200 бойцов российского «Африканского корпуса» и более 100 военных армии Мали. По данным Reuters, нападение произошло 9 июля вблизи города Анефис. Это было второе за неделю нападение на колонну в этом регионе на фоне ожесточенных боев.

Реклама

Новости партнеров