США готовятся бомбить Венесуэлу: что стоит за планом Трампа

Венесуэла / © Associated Press

Реклама

Администрация Дональда Трампа рассматривает возможность нанесения авиаударов по ряду военных объектов в Венесуэле, которые, по оценкам США, вовлечены в перевозку наркотиков. Под удар могут попасть порты, аэропорты, военные базы и взлетно-посадочные полосы, которые, по мнению Вашингтона, используются для контрабанды.

Об этом сообщило издание WSJ.

Как сообщают источники, знакомые с планами, если президент примет решение, атаки станут частью более масштабной кампании давления на режим Николаса Мадуро. Цель — усилить политический сигнал о необходимости его отставки. В Белом доме отметили, что рассматривают «все элементы американской власти» для сдерживания потоков наркотиков в США.

Реклама

Потенциальная воздушная операция, по словам представителей администрации, будет направлена на инфраструктуру, которая связывает наркокартели с властями Венесуэлы. Ранее американские силы уже осуществляли морские операции против судов, заподозренных в перевозке наркотиков в Карибском бассейне и Тихом океане.

Вашингтон отмечает, что режим Мадуро фактически превратил страну в «наркодержаву». Госсекретарь Марко Рубио назвал это «операцией против наркотеррористов» и заявил, что Венесуэла стала «Аль-Каидой Западного полушария».

США уже наращивают военное присутствие в регионе: в Карибское море направлен авианосец с эсминцами, вооруженными крылатыми ракетами Tomahawk, а также самолеты F/A-18 Super Hornet и EA-18 Growler. Бомбардировщики B-52 и B-1 на протяжении последних недель совершали разведывательные полеты вблизи побережья Венесуэлы, отслеживая действия ее армии.

По информации американских чиновников, Трамп также санкционировал проведение тайных операций ЦРУ в Венесуэле. Отвечать на вопрос, входит ли в этот план физическое устранение Мадуро, он отказался, ограничившись комментарием, что «Венесуэла испытывает на себе давление».

Реклама

Эксперты отмечают, что доказательств производства или торговли фентанилом в Венесуэле нет — страна лишь служит транзитным маршрутом для колумбийского кокаина. В то же время в США растет общественное беспокойство: в 2024 году от передозировки наркотиками умерло около 80 тысяч американцев, из них более 48 тысяч — из-за фентанила.

В то же время Николас Мадуро отметил, что армия имеет около 5 тысяч российских ПЗРК «Игла-С» и несколько систем С-300 для защиты стратегических объектов. На прошлой неделе в Венесуэлу прибыл самолет, который, по данным США, связан с российскими военными, что может свидетельствовать о потенциальной поддержке Москвы в случае конфликта.

Аналитики предупреждают: возможные удары США по венесуэльским военным объектам резко поднимут ставки. Эксперт Атлантического совета Джефф Ремзи считает, что это может как спровоцировать раскол в венесуэльских вооруженных силах, так и, наоборот, сплотить их вокруг Мадуро. В то же время бывший командующий силами США в регионе, адмирал в отставке Джеймс Ставридис, не исключает, что под давлением атак Мадуро может согласиться уйти, чтобы избежать масштабной эскалации.

Напомним, в мире снова запахло холодной войной. Всего через несколько часов после того, как российский диктатор Владимир Путин похвастался успешным тестом новой ядерной торпеды «Посейдон», президент США Дональд Трамп заявил, что поручил Пентагону начать испытания американского ядерного оружия.