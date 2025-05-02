США хотят быстрого прогресса в переговорах: в МИД Украины прокомментировали заявления Госдепа

Спикер МИД Украины Георгий Тихий / © Укринформ

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Позиция Соединенных Штатов по мирным переговорам остается неизменной. Стороны должны достичь прогресса, чтобы США и дальше выполняли роль посредника в мирном урегулировании.

Об этом написал представитель МИД Украины Георгий Тихий в социальной сети X.

«Для СМИ, которые спрашивали, я только что связался с пресс-секретарем Госдепа США Темми Брюс, и мы подтвердили, что ее комментарий о роли США как посредника прозвучал в контексте ее предыдущего подобного комментария на этой неделе», — отметил Тихий.

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Он напомнил, что Темми Брюс ранее сказала, что Соединенные Штаты «отойдут от роли посредников» в процессе мирных переговоров, «если не будет прогресса».

«Это не новая позиция, а ранее озвученная Государственным секретарем США», — отметил Георгий Тихий.

Напомним, государственный секретарь Марко Рубио заявил, что Трампу, возможно, придется пересмотреть усилия США по посредничеству в мирном соглашении между Украиной и РФ, если Вашингтон «очень скоро» не увидит прорыва.