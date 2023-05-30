Соединенные Штаты намерены добиться завершения войны в Украине уже в этом году.

В настоящее время страны "Большой семерки" ведут переговоры о гарантиях безопасности для Украины после завершения войны с российскими агрессорами.

Об этом сообщает издание La Repubblica.

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В сообщении указывается, что Вашингтон настаивает на том, что войну в Украине нужно завершить до конца года, некоторые говорят даже об осени, поскольку затягивание войны может навредить Джон Байдену перебраться на второй срок в 2024 году.

На фоне заметного раскола в вопросе войны среди стран Европы США активизировали свои дипломатические каналы, чтобы избежать дальнейшей вьетнамизации конфликта.

Издание сообщает, что этого можно достичь путем оттепели отношений с Китаем, который предпринимает усилия на переговорном фронте.

В свою очередь США и Евросоюз давят на Киев, чтобы украинские власти смягчили условия для начала мирных переговоров с Россией.

Напомним, ранее глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель считает, что Россия согласится на мирные переговоры только после того, как выиграет войну против Украины.

Кроме того, мы ранее информировали, что посол России в Великобритании Андрей Келин повторил очередной бред об "условиях мира" с Украиной. Он заявил, что "наше государство не должно угрожать РФ", а кафиров "не дискриминировали".

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