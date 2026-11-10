США хотят изменить формат переговоров о мире в Украине: что известно

Кушнер и Виткофф / © Associated Press

Реклама

США стремятся вовлечь страны Европы в переговоры с Россией, чтобы остановить войну и создать новую систему безопасности.

Об этом в ходе переговоров в Абу-Даби заявил представитель президента США Джаред Кушнер.

Реклама

По его словам, в последние месяцы американская, украинская и европейская стороны совместно разрабатывали предложения по завершению военно конфликта.

Реклама

«Мы все согласны, что между нашими позициями нет никаких разногласий в поисках решения по безопасности Украины и безопасности Европы», — подчеркнул Джаред Кушнер.

По словам Кушнера, одна из главных задач нынешних встреч — получить согласие России на участие европейцев в переговорах, чтобы сделать их многосторонними.

Кушнер также отметил, что трехсторонние переговоры не происходили с февраля. Он надеется на прогресс в ближайшие дни и подчеркнул, что США стремятся не только к завершению войны, но и к созданию долгосрочной системы безопасности в Европе.

Переговоры Украины, США и России в Абу-Даби — последние новости

Напомним, 10–11 ноября в Абу-Даби проходят трехсторонние переговоры с участием Украины, США и РФ по гарантиям безопасности, прекращению огня и окончанию войны.

Реклама

Уже 10 ноября Абу-Даби завершился четырехчасовой раунд переговоров с участием Украины, США и России по миру. Главными темами переговоров стали гарантии безопасности. Несмотря на слухи в СМИ, источники опровергают предложения США по корректировке границ Донбасса.

После трехсторонних переговоров Кушнер заявил, что Путин демонстрирует готовность к завершению войны против Украины, но только «в надлежащих условиях».

Новости партнеров

Новости партнеров