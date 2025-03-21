США хотят контролировать украинские АЭС: что известно

Президент США считает, что американский контроль над украинскими объектами энергетической инфраструктуры станет гарантией безопасности для Украины.

В ходе телефонного разговора 19 марта американский лидер Дональд Трамп предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому передать украинские АЭС в собственность США.

Трамп считает, что американское владение этими станциями станет лучшей защитой и поддержкой энергетической инфраструктуры.

Что известно о намерениях США в отношении украинских АЭС – узнавал ТСН.ua.

США посягают на украинские АЭС

Соединенные Штаты Америки могут взять под свое управление украинские АЭС, чтобы содействовать завершению войны.

Министр энергетики США Крис Райт заявил, что управление украинской атомной энергетикой не нуждается в обязательном физическом присутствии американских специалистов на территории Украины.

В свою очередь издание Financial Times сообщает, что у Трампа хотят расширить потенциальное соглашение о полезных ископаемых хотят положением об АЭС.

Там отмечают, что США будут настаивать на том, чтобы Украина согласилась на детали контроля над общим инвестиционным фондом и условия более широкого соглашения.

Как сообщают источники издания среди украинского политического круга, это может включать в себя передачу американцам контроля над экономическими активами Украины, в частности атомными электростанциями.

Такое решение может привести к пересмотру соглашения о минеральных ресурсах, ранее согласованного перед конфликтом между Трампом и Зеленским в Овальном кабинете.

Также читайте ООН не может обеспечить безопасность Украины – резкое заявление Зеленского

В Украине опасаются, что Киев может подвергнуться давлению на невыгодных условиях, особенно после приостановки США военной помощи в начале марта.

FT напоминает, что во время телефонного разговора Трамп и Зеленский обсудили энергоснабжение Украины, в том числе атомные электростанции.

Издание отмечает, что Трамп предложил помощь США в управлении станциями из-за их опыта в энергетике. Зеленский уточнил, что речь шла только о Запорожской АЭС. США полагают, что их инвестиции в Украину могут стать гарантией безопасности от российской агрессии.

Соглашение о минералах, согласованное в феврале, до сих пор не подписано из-за переговоров по более широким экономическим и вопросам безопасности. Украинские и американские чиновники заявили, что США пока не представили новые условия, но работают над более широким соглашением.

Белый дом подтвердил, что экономическое партнерство и вопросы мира остаются приоритетами.

FT информирует, что два украинских чиновника-участника переговоров с США по минеральным ресурсам заявили, что администрация Трампа пока не представила Киеву новых условий.

Опасный план Трампа

Американское издание The New York Times отмечает, что ЗАЭС является одной из нескольких украинских атомных электростанций, перешедших на ядерное топливо от американской компании Westinghouse.

NYT напомнит, что когда в 2022 году россияне оккупировали станцию, тогда "Росатом" получил сообщение от американского правительства, что если они будут перенимать используемые технологии Westinghouse, то станут объектом санкций.

Журналисты издания отмечают, что США беспокоились о том, что РФ украдут интеллектуальную собственность и чувствительные технологии, которые использует американский производитель.

Также читайте Когда в Украине появятся самолеты радиолокационной разведки: в Минобороны Швеции дали ответ

Издание подчеркивает, что американские технологии на объекте уже используются, так что в теории американцам работать на ЗАЭС будет легче.

О том есть несколько преград по пути в США:

восстановление после обстрелов, которое может занять два-три года;

приватизация АЭС — болезненный вопрос для Украины, поскольку "Энергоатом" управляет станциями и является прибыльным предприятием, что критически важно для госбюджета Украины.

The New York Times сообщает, что возвращение ЗАЭС под контроль Украины облегчит мирные переговоры. Однако издание отмечает, что остается вопрос, на какое расстояние должны отойти российские войска, ведь следует учитывать уязвимость атомных объектов к дронам и обстрелам.

В свою очередь политолог Игорь Рейтерович считает, что если в управлении Запорожской атомной электростанцией будут участвовать США, то возникает вопрос о долгосрочных гарантиях по ее работе.

Рейтерович отметил, что если США примут участие в управлении ЗАЭС, возникает вопрос гарантий, что станция не будет работать на обе стороны — Украине и оккупированных территориях.

Эксперт подчеркнул, что эти риски следует учитывать, о чем предупреждают и профильные эксперты.

Неудобная позиция для Путина

Идея управления США украинскими электростанциями ставит Путина в неловкую позицию. Издание Reuters, отмечает, что по этому плану, РФ вынуждена будет вывести войска с захваченной станции, а также освободить соседнюю тепловую станцию, соседние населенные пункты, включая город Энергодар, а также автомобильный коридор в подконтрольный город Запорожье.

"По этому плану, Россия не только будет вынуждена вывести войска из захваченной станции, которая окажется в американской собственности. Более важно то, что ЗАЭС не может функционировать как отдельный объект, поэтому России будет недостаточно передать одну станцию", — пишет издание.

Reuters отмечает, что претензия США на ЗАЭС может привести к освобождению тысяч квадратных километров ныне оккупированной украинской территории.

Зачем США украинские АЭС

Украинский политолог Сергей Таран сомневается, что Трампу нужны украинские АЭС, чтобы увеличить свои доходы. По мнению Тарана, Белый дом ищет способы остановить российские обстрелы, включая и такие "экзотические" варианты.

"Ну, я считаю, что в этой ситуации, ну если в Белом доме видят действительно такую возможность, ну нужно тогда играть в эту игру", – отметил Таран.

Политолог подчеркнул, что присутствие американских специалистов на станциях может снизить риск обстрелов, поскольку это будет представлять угрозу для граждан США.

"Единственное, что нужно напоминать представителям Соединенных Штатов, чтобы они взяли к своим специалистам охрану. И желательно, чтобы эта охрана была вооружена противовоздушной обороной", – добавил Таран.

Зеленский рассказал о будущем ЗАЭС

Владимир Зеленский заявил, что все атомные электростанции Украины принадлежат государству, а находящаяся под российской оккупацией Запорожская АЭС (ЗАЭС) также является украинской собственностью.

В частности, президент опроверг информацию о передаче США украинских АЭС. Он отметил, что во время телефонного разговора Трамп предложил возобновить ЗАЭС с участием США.

Он подчеркнул, что ЗАЭС не сможет работать под оккупацией, и для ее восстановления необходима полная деоккупация, инфраструктура и персонал. Без этого станция не сможет функционировать и приносить прибыль.

"Если американцы хотят забрать ее у россиян, инвестировать, модернизировать – это другой вопрос. Но собственность – это не предмет дискуссии", – подытожил Зеленский.

Глава государства отметил, что оккупанты сменили руководство ЗАЭС, однако весь персонал станции – это граждане Украины, которые продолжают работать в сложных условиях и под принуждением.

У многих работников оккупанты похитили детей и вывезли на территории РФ, таким образом заставляя работать дальше.

В частности, станция находится в сложных условиях после подрыва Каховской дамбы.

Напомним, ранее мы сообщали о причине, почему Украина и США не подписали соглашение о полезных ископаемых в Джидде.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.