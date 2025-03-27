США хотят остановить войну за 100 дней президентства Трампа – но ценой может стать Украина

Президент США Дональд Трамп. / © Getty Images

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Американские чиновники надеются добиться перемирия между Россией и Украиной в первые 100 дней после возвращения Дональда Трампа к власти. Такой темп вызывает озабоченность среди союзников: слишком поспешное соглашение может означать потерю важных позиций для Киева и значительные уступки Кремлю.

Об этом пишет издание The Economist.

Как отмечается в ежегодной оценке разведывательных агентств США, у Путина есть все основания затягивать переговоры – положительная динамика на фронте позволяет ему играть в долгую, ожидая лучших условий. В то же время Зеленский опасается "плохого соглашения", которое может повлечь за собой серьезное внутреннее разочарование и политическую нестабильность в Украине.

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В ежегодной оценке угроз, проведенной 18 разведывательными агентствами США, говорится, что ни Владимир Путин, ни Владимир Зеленский пока не готовы прекратить войну, даже если и готовы к переговорам. Оба лидера, как отмечено в документе, "вероятно, до сих пор считают, что риски затяжного конфликта меньше, чем риски невыгодного мира".

Это частично объясняет, почему обещания Дональда Трампа завершить войну "за день" остаются недостижимыми. Несмотря на заявления об “эпическом прогрессе”, результаты каждого нового этапа переговоров выглядят все менее убедительными. Россия, пользуясь преимуществом в поле боя, постепенно диктует свои условия.

Пример – предложение США и Украины от 11 марта о немедленном 30-дневном перемирии. Уже 18 марта Россия сузила рамки договоренностей: только прекращение воздушных атак на энергетику и судоходство в Черном море, даже эти условия остались без конкретики. 25 марта США заявили о достижении соглашения по "безопасному судоходству", однако Россия быстро выдвинула новые требования, в том числе по возобновлению доступа к платежной системе SWIFT. В ЕС сразу заявили, что это возможно только после полного вывода войск РФ с территории Украины.

Во всяком случае, Черноморское соглашение вряд ли будет иметь существенное значение. Российский аграрный экспорт и так не под санкциями, а Украина уже наладила собственный коридор, обходящий Крым. В лучшем случае сделка позволит снизить страховые тарифы и возобновить экспорт из Николаева. Выигрывает, прежде всего, Москва, которая получит облегчение для своего экспорта.

Украинские и европейские представители выражают обеспокоенность из-за готовности США идти на уступки России без каких-либо гарантий с ее стороны. Белый дом прямо заявил о намерении помочь РФ вернуться на глобальный аграрный рынок, снизить стоимость страхования судоходства и облегчить финансовые расчеты.

В то же время, Вашингтон постепенно уменьшает поддержку Украины – временно останавливал поставки оружия, ограничивал обмен разведданными. России же предлагают "морковь" - обсуждение снятия санкций, признание аннексированных территорий и отказ от членства Украины в НАТО.

Американский спецпредставитель Стив Виткофф в интервью 21 марта заявил, что речь идет не только о прекращении войны, но и о новом геополитическом договоре с Россией – в частности, сотрудничестве в Арктике, в сфере ИИ, в вопросах Ирана и торговли энергоресурсами. Европейские страны он назвал "истерическими" из-за их стремления укрепить оборону, а страх перед наступлением России на Европу назвал "абсурдом".

Пока переговоры продолжаются, Кремль пытается убедить Трампа не учитывать позиции Киева и Брюсселя, заключив "большое соглашение" напрямую с Москвой. Украина, напротив, пытается доказать, что Россия ведет игру на затягивание и не имеет реального желания договариваться.

В комментарии Newsmax TV 25 марта Трамп признал, что Путин может "тянуть время", однако это не вызывало у него беспокойства: "Я делал это много лет. Возможно, они тянут время. Но я уверен, что и Россия, и Украина хотят завершить эту войну".

Ранее мы писали, что первая договоренность о прекращении огня, достигнутая при посредничестве США во время переговоров в Саудовской Аравии, в значительной степени выгодна Кремлю и не предполагает существенных уступок со стороны России .

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