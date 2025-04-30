США подвергают соглашение об ископаемых юридической опасности

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США требуют одновременного подписания сразу трех соглашений о полезных ископаемых. Если Киев не согласится, в Вашингтоне угрожают вообще отказаться от соглашения. Но пойти на это условие Украина не может по юридическим причинам.

Об этом сообщил экс-министр экономики Украины, президент частной «Киевской школы экономики» Тимофей Милованов в социальной сети Facebook.

«Это юридически невозможно. США снова ломают нас. Если получится, то суды позже аннулируют два из трех соглашений. Несмотря на это, американская сторона настаивает», — заявил Милованов.

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Речь идет о трех документах, которые должны подписываться последовательно на разных уровнях.

Соглашение №1 — документ межправительственного уровня, который может подписать украинская делегация.

«Украина хочет ее подписать, она полностью удовлетворена этим соглашением, потому что оно хорошее и справедливое. Это победа для Трампа и Украины. Потом наступает этап имплементации», — объяснил экс-министр.

Соглашение №2 — о создании совместного инвестиционного фонда, которое должны подписать американская корпорация DFC и украинское агентство.

«Это коммерческое соглашение, и правительство Украины не может его подписать. Ее может подписать только агентство и только после того, как Верховная Рада ратифицирует Соглашение №1. Это предусматривает Конституция Украины», — подчеркнул Милованов.

Он добавил, что это отличается от законодательства США, но предусмотрено действующим украинским законодательством. Если этот закон будет нарушен, соглашение «станет уязвимым для будущих юридических атак».

И только после подписания первых двух соглашений может быть подписано техническое соглашение №3, которое определит внутренние правила работы созданного инвестиционного фонда.

«Но США хотят скорой победы и угрожают уйти с переговоров, если все три соглашения не будут подписаны сегодня. Надеюсь, что здравый смысл победит», — подытожил Тимофей Милованов.

Напомним, министр финансов США Скотт Бессент заявил, что соглашение о полезных ископаемых может быть подписано уже через несколько часов.