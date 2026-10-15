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ТСН в социальных сетях

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Политика
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США хотят получить контроль над активами РФ: Мерц озвучил позицию Европы

Мерц заявил, кто будет решать судьбу замороженных активов страны-агрессорки России.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
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Фридрих Мерц

Фридрих Мерц / © Associated Press

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что замороженные российские активы должны оставаться под контролем Европы. Европейцы должны решать, что с ними делать.

Об этом он высказался перед началом заседания Европейского совета в Брюсселе, сообщает «ЕП».

Канцлер спросил, как он относится к идее передать замороженные в ЕС российские активы под контроль США, чтобы способствовать мирному урегулированию.

«Это активы, которые заморожены в Европе, и они должны оставаться замороженными в Европе. Это наше дело, и мы принимаем по этому решению», — подчеркнул Мерц.

Разблокирование активов РФ — что известно

Financial Times со ссылкой на собеседников сообщило, что во время переговоров в Майами на прошлой неделе представители президента США Дональда Трампа предложили разморозить часть заблокированных российских активов и передать их под контроль Вашингтона, чтобы возобновить мирные переговоры.

По данным издания, американская сторона представила несколько сценариев размораживания активов. Один из них предусматривал перевод средств в новую специальную финансовую структуру, которая будет находиться под контролем США.

Отметим, что во встречах принимали участие представители администрации Трампа, Украины, Франции, Германии, Великобритании, ЕС и НАТО, вовлеченные в мирный процесс. Эта инициатива обеспокоила Киев и не нашла поддержки среди европейских союзников.

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