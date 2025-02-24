США хотят приравнять действия Украины к действиям России в резолюции ООН – FT

ЕС и администрация Трампа расходятся в позициях по обвинению России в конкурирующих проектах резолюций.

США и Европа ведут борьбу в ООН и G7 относительно того, стоит ли обвинять Россию в войне против Украины, поскольку быстрая смена позиции американского президента Дональда Трампа грозит разрушить единство Запада.

Об этом сообщает Financial Times.

Администрация Трампа и Евросоюз предложили конкурирующие резолюции для голосования Генеральной Ассамблеи ООН 24 февраля, тогда как дипломаты G7 в течение выходных спорили, должно ли совместное заявление группы самых богатых стран содержать упоминание об "агрессии" России против Украины.

По словам чиновников, противостояние может дойти до Совета Безопасности ООН, где США могут встать на сторону России и Китая против демонстрации солидарности с Киевом, поддерживаемой Западной Европой.

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"Если посмотреть на поступающие из Соединенных Штатов сигналы, то становится очевидным, что российский нарратив там очень сильно представлен", – заявила главная дипломат ЕС Кая Каллас 24 февраля в ответ на вопрос, считает ли она, что американская администрация действует в интересах России.

Издание отмечает, что стремление Трампа быстро завершить войну, его открытие двусторонних мирных переговоров с Россией и эскалация словесной войны с президентом Украины Владимиром Зеленским разрушили три года единства Запада в осуждении вторжения Москвы в феврале 2022 года и последовавшей за ним жестокой войны.

К третьей годовщине войны Украина и ЕС совместно подготовили резолюцию ООН, осуждающую российское вторжение. Голосование по ней должно состояться 24 февраля после обеда среди 193 членов организации.

Двое осведомленных с переговорами чиновников сообщили, что США призвали отозвать эту резолюцию. По словам одного из источников, Вашингтон предложил собственный текст, в котором приравнивает действия Украины к действиям России и оплакивает "трагическую потерю жизней в конфликте между Российской Федерацией и Украиной".

"Эта [американская] формулировка для нас очевидно неприемлема. Это все часть более широкого изменения позиции США", – отметил источник.

Возможные голосования по как европейскому, так и американскому проектам резолюций состоятся после запланированной публикации заявления G7 24 февраля во время виртуальной встречи лидеров этой группы.

Ожидается, что Совет Безопасности ООН также будет голосовать по американской резолюции после обеда, сообщили два чиновника.

Напомним, на прошлой неделе США отказались согласиться на заявление G7, содержавшее формулировку "российская агрессия" против Украины. Министр обороны США Пит Хегсет повторил эту позицию в выходные.

"Справедливо сказать, что ситуация очень сложная", – заявил глава Пентагона в эфире Fox News, когда его спросили, справедливо ли считать, что Россия вторглась в Украину.

Авторы статьи обратили внимание, что дипломатические усилия, направленные на избегание дальнейших публичных расколов между США и их европейскими союзниками, проходят на фоне визита президента Франции Эмманюэля Макрона в Белый дом 24 февраля – первого подобного визита европейского лидера после избрания Трампа.

В свою очередь Кремль приветствует "переформатирование" американского подхода к России.

"Мы действительно видим, что Вашингтон пытается выяснить первоначальную причину этого конфликта, и надеемся, что этот анализ поможет урегулировать конфликт", – заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 24 февраля.

Напомним, накануне Reuters сообщило, что представители США предложили в ООН свой проект резолюции по третьей годовщине полномасштабного вторжения. Эта резолюция существенно отличается от текста, подготовленного Украиной и Европой, поскольку содержит правки, предложенные российской стороной.