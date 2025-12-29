Путин и Дональд Трамп / © Associated Press

Все, о чем Соединенные Штаты договариваются с Россией, так или иначе будет восприниматься как поражение США, а в нынешних условиях и как личное поражение Дональда Трампа.

Такое мнение в эфире Эспрессо высказал глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан.

По его словам, у Кремля фактически осталась только одна серьезная стратегическая карта — углубление зависимости от Китая.

«Путин прямо разыгрывает эту карту, ведя себя как невеста на издании: мол, кто больше предложит и за кого я уйду. Для США очень важно максимально оторвать Россию от Китая и американские дипломаты неоднократно об этом говорили», — отметил Кузан.

В то же время, по его словам, Пекин не заинтересован в таком сценарии, ведь рассматривает Россию, скорее, как сырьевой придаток и геополитический прокси.

«Формально это не вассальные отношения, но фактически мы понимаем, что география и ресурсы России определяют ее политику и зависимость от Китая», — пояснил эксперт.

Кузан также считает, что нынешние действия США направлены не столько на достижение справедливого мира, сколько на попытку спасти Россию от внутреннего краха.

«Соединенные Штаты сейчас фактически пытаются спасти Россию от самоуничтожения. Для Путина же ключевое — сохранение собственной власти. Он понимает, что в этой войне израсходовал фонд национального благосостояния, уничтожил арктические проекты, логистику на Дальнем Востоке и на севере РФ», — подчеркнул он.

По словам эксперта, для главы Кремля сейчас остается только один вопрос.

«Фактически логика Путина проста: предложите мне что-то такое, ради чего я не хлопну дверью и не пойду ва-банк», — подытожил Сергей Кузан.

Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский заявил, что Украина входит в фазу самой активной дипломатии года и сейчас решающие дни, которые могут изменить судьбу страны.

Мы ранее информировали, что Дональд Трамп заявил, что перед встречей с президентом Владимиром Зеленским «имел хороший и очень продуктивный телефонный разговор» диктатором Путиным.