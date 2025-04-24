США хотят успеть заключить мирное соглашение между РФ и Украиной в 100 дней Трампа в должности

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

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США настаивают на заключении мирного соглашения между Россией и Украиной в первые 100 дней Трампа.

Об этом заявил европейский чиновник в комментарии для CNN.

В то же время это происходит в тот момент, когда госсекретарь Марко Рубио пропускает ключевую встречу в Лондоне, направленную на прекращение войны.

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"В настоящее время есть много движущихся моментов, но ясно одно - ощущение, что США настаивают на заключении этого соглашения в течение 100 дней", - сказал чиновник.

Предложение США о прекращении войны включает в себя признание контроля России над Крымом, чего президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не будет делать.

"Трудно видеть (Крым - ред.) в любом соглашении, кроме того, как он остается таким, какой он сейчас. Но это явно трудно для Зеленского", - сказал чиновник CNN.

Трамп заявил, что Зеленский затягивает войну из-за "воспалительных заявлений" по Крыму.

100-й день второго срока Трампа приходится на следующий вторник.

Напомним, что Трамп избегает ответа по Крыму: хочет мира между РФ и Украиной при любых условиях.