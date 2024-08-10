США хотят выделить Израилю 3,5 миллиарда долларов для американского оружия и военной техники

США намерены выделить Израилю 3,5 миллиарда долларов, чтобы потратить их на американское оружие и военную технику, высвободив деньги через несколько месяцев после того, как они были выделены Конгрессом, поскольку напряжение между Израилем и Ираном продолжает расти.

Об этом сообщили CNN многочисленные чиновники, знакомые по этому вопросу.

Госдепартамент сообщил законодателям, что администрация президента США Джо Байдена намерена выделить Израилю миллиарды долларов иностранного военного финансирования, сообщил один из источников. Деньги происходят из законопроекта о дополнительном финансировании Израиля на сумму 14,1 миллиарда долларов, который Конгресс принял в апреле, сообщили источники.

Финансирование – это по сути средства, которые Израиль может использовать для закупки передовых систем вооружения и другого оборудования в США через программу внешнего военного финансирования.

Источники сообщили CNN, что для высвобождения денег из этих пакетов не является чем-то необычным. Но финансирование было выделено на этой неделе, поскольку Израиль и более широкий регион готовятся к нападению со стороны Ирана и "Хезболлы" после убийства Израилем высокопоставленных лидеров ХАМАС и Хезболлы в Тегеране и Бейруте в начале этого месяца.

Израиль не получит немедленно оружие американского производства в 3,5 миллиарда долларов. Вместо этого финансирование предназначено для того, чтобы Израиль мог приобрести строящиеся сейчас системы и, вероятно, не будут доставлены через несколько лет. Дополнительное финансирование также выделило оборудование на миллиарды долларов, которое Пентагон может взять из своих запасов, чтобы отправить непосредственно в Израиль в гораздо более быстрый срок.

Американские дипломаты и администрация Байдена также настаивают на мирных усилиях в регионе в последние недели на фоне угрозы ответных ударов по Израилю.

Госсекретарь Энтони Блинкен второй раз через неделю пообщался с министром иностранных дел Иордании Айманом Сафади, согласно сообщению Государственного департамента об их разговоре в пятницу, об "усилиях успокоить напряженность в регионе".

"Секретарь и министр иностранных дел Сафади обсудили совместное заявление Соединенных Штатов, Египта и Катара, призвавшее к немедленному прекращению огня, чтобы оказать помощь как палестинцам в Газе, так и заложникам и их семьям", — заявил спикер Госдепартамента Мэтью Миллер.

Напомним, Иран угрожает Израилю ударом после убийства предводителя ХАМАС Исмаила Гании. Возможная атака станет самым большим испытанием для израильской системы ПВО "Железный купол", которая может не выдержать удар.

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