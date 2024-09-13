США и Британия могут снять ограничения по ударам по РФ: Politico назвало сроки

Впрочем, на Западе считают, что это решение само по себе не изменит ход войны.

Уже в этом месяце Соединенные Штаты и Великобритания могут снять ограничения с Украины для ударов по территории России дальнобойным оружием. Это соглашение может быть согласовано на Генеральной ассамблее ООН.

Об этом сообщает издание Politico.

На днях британский премьер-министр Кир Стармер в Белом доме встретился с президентом США Джо Байденом. Они обсудили возможное снятие ограничений с Украины по использованию дальнобойного оружия – разрешение бить предоставленными ВСУ дальнобойными западными ракетами по военным целям на территории РФ.

Politico со ссылкой на четырех британских чиновников пишет, что якобы не ожидают ни одного официального объявления в эти выходные. Один из них предположил, что соглашение Вашингтона и Лондона может быть подтверждено на Генеральной ассамблее ООН позже этого месяца. Тогда мировые лидеры, в частности Байдена и Стармера, соберутся в Нью-Йорке.

Западные чиновники также считают, что это решение само по себе не изменит ход войны. Тем не менее, Запад все больше открыт к просьбам Украины, чтобы помочь остановить российское наступление на восточном фронте в течение последних месяцев.

Как сообщалось, президент Владимир Зеленский рассказал, что на встрече с главами дипломатии США и Великобритании в среду изложил им очень "прямое и детальное" видение того, какое снятие ограничений на дальнобойные удары по России необходимо Украине.

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