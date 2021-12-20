США и Британия отправили в Украину киберспециалистов для противодействия хакерским атакам РФ — NYT

По оценкам американской разведки, цель РФ состоит в том, чтобы показать Владимира Зеленского "бездарным и беззащитным" – и, возможно, дать повод для вторжения
Россия готовит новые кибератаки против Украины, которые будут направлены на выведение из строя энергетической системы и правительственных ресурсов.
Об этом информирует New York Times.
В издании сообщают, что якобы Британия и США тайно отправили в Украину экспертов по кибервойне, чтобы лучше подготовить украинских специалистов к хакерским атакам со стороны России.
"Цель России, по оценкам американской разведки, состоит в том, чтобы показать президента Украины Владимира Зеленского бездарным и беззащитным — и, возможно, дать повод для вторжения", — говорится в статье.
Журналисты напомнили, что в 2015 году российские хакеры уже атаковали энергосистему Украины. По их словам, российская киберкампания против Украины продолжалась все это время, хотя недавно она разворачивалась на низком уровне.
Но в комментарии американские чиновники и эксперты, пожелавшие остаться анонимными, говорят, что за последний месяц атаки активизировались, даже если внимание общественности было сосредоточено на стягивании российских войск к границам Украины.
Российскую киберактивность изданию прокомментировали несколько чиновников Белого дома, попросивших об анонимности, поскольку информация была получена от секретной разведки. В Белом доме не исключают вариант, что Путин не решится на полномасштабное военное вторжение, в том числе из-за угрозы санкций.
Вместе с тем, повреждение инфраструктуры Украины может быть его лучшей надеждой на достижение своей главной цели: сбросить украинское правительство и заменить его марионеточным пророссийским лидером.
По словам высокопоставленного чиновника американской разведки, подобная атака не потребует от Путина затрат на оккупацию страны и спасет от новых санкций.
Отметим, что официально ни Лондон, ни Вашингтон не подтвердил, что отправил своих киберспециалистов в Украину.
Ранее британский таблоид Daily Star написал, что Россия планирует вторжение в Украину на Сочельник 24 декабря.
Читайте также: