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США и Британия отправили в Украину киберспециалистов для противодействия хакерским атакам РФ — NYT

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США и Британия отправили в Украину киберспециалистов для противодействия хакерским атакам РФ — NYT

ТСН.ua

По оценкам американской разведки, цель РФ состоит в том, чтобы показать Владимира Зеленского "бездарным и беззащитным" – и, возможно, дать повод для вторжения

Россия готовит новые кибератаки против Украины, которые будут направлены на выведение из строя энергетической системы и правительственных ресурсов.

Об этом информирует New York Times.

В издании сообщают, что якобы Британия и США тайно отправили в Украину экспертов по кибервойне, чтобы лучше подготовить украинских специалистов к хакерским атакам со стороны России.

"Цель России, по оценкам американской разведки, состоит в том, чтобы показать президента Украины Владимира Зеленского бездарным и беззащитным — и, возможно, дать повод для вторжения", — говорится в статье.

Журналисты напомнили, что в 2015 году российские хакеры уже атаковали энергосистему Украины. По их словам, российская киберкампания против Украины продолжалась все это время, хотя недавно она разворачивалась на низком уровне.

Но в комментарии американские чиновники и эксперты, пожелавшие остаться анонимными, говорят, что за последний месяц атаки активизировались, даже если внимание общественности было сосредоточено на стягивании российских войск к границам Украины.

Российскую киберактивность изданию прокомментировали несколько чиновников Белого дома, попросивших об анонимности, поскольку информация была получена от секретной разведки. В Белом доме не исключают вариант, что Путин не решится на полномасштабное военное вторжение, в том числе из-за угрозы санкций.

Вместе с тем, повреждение инфраструктуры Украины может быть его лучшей надеждой на достижение своей главной цели: сбросить украинское правительство и заменить его марионеточным пророссийским лидером.

По словам высокопоставленного чиновника американской разведки, подобная атака не потребует от Путина затрат на оккупацию страны и спасет от новых санкций.

Отметим, что официально ни Лондон, ни Вашингтон не подтвердил, что отправил своих киберспециалистов в Украину.

Ранее британский таблоид Daily Star написал, что Россия планирует вторжение в Украину на Сочельник 24 декабря.

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