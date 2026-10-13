Украина, США, ЕС, Россия / © ТСН

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США и Европа разрабатывают масштабный мирный план по завершению войны в Украине, предусматривающий уступки с обеих сторон. Переговоры сопровождаются давлением Вашингтона на Киев по прекращению ударов по НПЗ России. В то же время, главным камнем преткновения остается болезненный вопрос контроля над оккупированными территориями Украины.

Об этом говорится в статье The Washington Post.

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По мнению автора материала, одним из показателей успехов Украины во время войны может быть изменение отношения президента США Дональда Трампа к президенту Владимиру Зеленскому. Менее 18 месяцев назад Трамп называл Зеленского слабым политиком, у которого «нет карт», а теперь выступает против его сокрушительных атак на российские нефтеперерабатывающие предприятия.

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На прошлой неделе недовольство Трампа действиями Зеленского привело к тому, что американский лидер договорился с Москвой о соглашении по поставке дизельного топлива. Оно существенно ослабляет действие санкционного законодательства против России, которое сам президент США подписал совсем недавно. В то же время в Белом доме предупреждают о возможности еще более серьезных шагов — в частности, прекращения для Киева жизненно важной разведывательной поддержки. Один из европейских дипломатов назвал ее такой, которую «трудно воспроизвести».

Мирный план ЕС и США для Украины и России

Впрочем, за очередной вспышкой напряженности между Трампом и Украиной может стоять более важный процесс. США и европейские государства постепенно приближаются к общему мирному предложению, которое будет предусматривать финансовые преимущества и преимущества по безопасности как для Украины, так и для России. Этот план должен стать основой для территориального урегулирования, не удовлетворяющего в полной мере военных требований ни одной из сторон.

Основная идея сложной мирной инициативы состоит в том, чтобы расширить круг вопросов, связанных с войной, если напрямую решить главную проблему не удается. Американские переговорщики работают над пакетом договоренностей, который должен учесть послевоенные нужды Украины и России. Ожидается, что это поможет остановить кровопролитие и создать более выгодные условия для обоих государств, что в свою очередь должно стимулировать их согласиться на территориальный компромисс.

«Нам нужно сделать проблему и решение более масштабными, чтобы помочь обеим сторонам увидеть, какой будет ситуация после войны, — а затем пойти на уступки», — объяснил осведомленный с переговорами американский чиновник, представив это детальное изложение.

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Новый дипломатический этап получил толчок после шестичасовых переговоров, состоявшихся в минувшую пятницу во Флориде. Встречу организовали спецпосланники президента США Джаред Кушнер и Стив Уиткофф. В ней приняли участие украинские чиновники, а также представители Великобритании, Франции и Германии. Переговоры прошли в гольф-клубе Shell Bay в Голливуде, владельцем которого является Уиткофф.

Трамп требует прекращения атак на НПЗ

Трамп настаивает, чтобы Украина и Россия прекратили атаки на НПЗ друг друга. Это одно из условий американской мирной инициативы. Для России выполнить такое требование несложно, ведь крупнейший украинский нефтеперерабатывающий завод уже получил серьезные повреждения из-за российских ударов. В то же время, для Зеленского такая договоренность будет означать потерю одного из самых эффективных инструментов давления на Москву.

«Очевидно, что способность украинцев наносить удары по нефтеперерабатывающим заводам влияет на российскую экономику. Это усилило позиции Зеленского на переговорах», — сказал европейский дипломат.

Американский чиновник рассказал, что в ходе пятничных переговоров Кушнер и Уиткофф призвали украинскую сторону прекратить удары по НПЗ. В то же время они предупредили, что Трамп заключит соглашение о поставках дизеля. По словам источника, за последние месяцы американские представители примерно шесть раз обращались к Киеву с такой просьбой на фоне резкого роста цен на дизель.

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Дальнейшее развитие событий оказалось предсказуемым: Зеленский отверг это предложение, после чего Трамп заключил соглашение, очевидно, стремясь снизить цены накануне промежуточных выборов. Зеленский назвал решение американского президента «слабым», а Трамп в ответ пригрозил прекратить разведывательную поддержку Украины.

По словам американского чиновника, если Зеленский согласится остановить удары по НПЗ, «мы вернемся к делу и поедем в Москву». В то же время остается вопрос, какие преимущества получит Украина и от каких требований ей придется отказаться в рамках разрабатываемого американо-европейского мирного урегулирования.

Четыре составляющих пакета договоренностей по окончанию войны

По информации американского чиновника, будущий пакет договоренностей будет состоять из четырех ключевых элементов. Основной сигнал для президента России Владимира Путина будет в том, что Москве недостаточно просто прекратить войну против Украины. РФ должна заключить с Европой экономическое и безопасное соглашение, способствующее восстановлению региональной стабильности после длительной эскалации.

Первым компонентом плана станет восстановление Украины. Всемирный банк вместе с инвестиционной компанией BlackRock намерен создать механизм, который поможет обеспечить финансовые потребности Киева. Речь идет, в частности, о восстановлении разрушенных территорий, выплатах семьям погибших и раненых военных и восстановлении украинской экономики.

Переговорщики также попросили украинские власти подготовить детальные расчеты необходимых расходов и предоставить гарантии того, что после завершения войны эти средства не будут присвоены. Киев еще не передал соответствующие оценки, однако ожидается, что это произойдет в ближайшие дни, если мирный процесс не потерпит краха.

Вторым важным элементом должны стать гарантии безопасности. США и европейские государства обяжутся предоставить Украине военную помощь в случае нового нападения России. Американский чиновник сравнил предложенную гарантию с 5-й статьей НАТО.

В то же время, Россия также будет вести переговоры с европейскими странами относительно договоренностей, которые должны учесть ее интересы по безопасности. Как будет выглядить эта часть соглашения, пока окончательно не определено.

Третьим направлением станет экономическое сближение России, Украины и Европы через энергетическуую договоренность. Среди возможных вариантов рассматривают строительство трубопровода, по которому российские нефть и газ будут поставляться в Европу, а Украина и Россия будут получать часть доходов.

По словам американского чиновника, такой проект мог бы существенно сократить европейские затраты на энергоресурсы. Кроме того, мирное соглашение будет предусматривать для России долгосрочный доступ к европейскому энергетическому рынку, а также определит механизм и сроки отмены действующих экономических санкций.

Самой сложной для Украины частью потенциального соглашения станет его финальный пункт. Россия, начинавшая полномасштабную войну с целью захвата всей Украины, должна согласиться на прекращение боевых действий по нынешней линии фронта, которую участники переговоров называют «линией контроля». В то же время, Киеву придется согласиться с фактическим контролем Москвы над оккупированными территориями, в частности частью Донбасса, где продолжаются одни из самых ожесточенных боев.

Дополнительной проблемой остается отсутствие четко определенной «линии контроля». Ситуация на фронте меняется почти каждый день из-за небольших продвижений и отступлений войск.

Несмотря на возмущение европейских лидеров из-за договоренности Трампа по поводу дизеля, они, похоже, не намерены отказываться от дипломатического процесса, который ведут Кушнер и Уиткофф.

«Сейчас настал момент снизить напряженность в ситуации и вернуться к работе», — пояснил европейский дипломат.

Дизельное соглашение Трампа лишь упростит Путину возможность продолжать войну

Необходимость поиска урегулирования объясняется тем, что война превратилась в масштабное и изнурительное кровопролитие. Общие потери России, по приведенным оценкам, превысили 1,4 млн погибших и раненых. Великобритания оценивает российские потери в августе примерно в 42 тыс. военных, то есть около 1400 человек в день.

Речь идет о войне на истощение, требующей от сторон больших ресурсов. Зимой противостояние может еще больше сместиться в экономическую плоскость: оба государства будут пытаться нанести максимальный ущерб экономике противника и усилить давление на гражданское население.

Трамп с начала своего президентства стремился добиться завершения войны. Однако, похоже, американский президент до сих пор не учитывает того, что Путин как сторона-агрессор стремится не просто к прекращению боевых действий, а к победе.

«Путин не выглядит так, будто он серьезно настроен на мир», — сказал европейский дипломат, ссылаясь на разведывательные данные.

По мнению автора, заключенное Трампом соглашение относительно дизельного горючего, фактически обходящее санкционные ограничения, в конце концов может лишь упростить для Путина возможность продолжать войну.

К слову, согласно анализу The Atlantic, резкий разворот политики Трампа по отношению к Украине — в частности, смягчение по российскому дизелю, давление из-за ударов по НПЗ и критика Киева — вряд ли объясняется лишь заботой о ценах на топливо для американцев. Настоящей целью может быть принуждение Украины к невыгодному мирному соглашению и подготовка крупных экономических договоренностей с Москвой, чему способствует многолетний скепсис Трампа относительно традиционных союзников США. Из-за такого курсу Европа вынуждена усиливать свою поддержку Украины и сближаться с другими демократиями, тогда как в самих США эту политику поддерживают далеко не все представители власти.

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