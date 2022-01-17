США и ЕС не будут отключать РФ от SWIFT в случае новой агрессии против Украины — Handelsblatt

Санкции могут быть введены только против крупных банков РФ.
США и Европейский союз отказались от идеи отключения России от международной платежной системы SWIFT в случае новой агрессии против Украины.
Об этом сообщает германское издание Handelsblatt со ссылкой на свои источники в правительстве.
По данным источников, ЕС и США в случае новой агрессии против Украины планируют ввести адресные экономические санкции против крупнейших российских банков.
"Отключение России от системы SWIFT слишком деликатно для участников переговоров. Этот шаг может привести к дестабилизации финансовых рынков в краткосрочной перспективе и способствовать развитию альтернативной платежной инфраструктуры, в которой в среднесрочной перспективе больше не доминирует Запад", — отмечает издание.
По данным Handelsblatt, между Европой и США продолжаются переговоры о возможных санкциях против крупных российских банков.
"Германия настаивает на исключениях, чтобы импорт газа и нефти из России все еще можно было оплачивать", — сообщает немецкое издание.
Напомним:
- Ранее Европарламент принял резолюцию о возможном отключении России от платежной системы SWIFT из-за любой новой агрессии в отношении Украины. Соответствующую резолюцию абсолютным большинством голосов принял главный законодательный орган Евросоюза 16 декабря.
- В то же время глава второго по величине банка России "ВТБ" Андрей Костин прокомментировал возможность отключения РФ от платежной системы SWIFT в случае вторжения в Украину. Он сказал, что Россия такое решение "переживет", но это будет "недружественное мероприятие" со стороны западных стран.
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В Сенате США предлагают ввести санкции против президента России Владимира Путина в случае вторжения войск РФ в Украину. Соответствующий документ демократы Сената обнародовали в среду, 12 января.
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