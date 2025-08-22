США и Евросоюз / © Getty Images

Военное руководство США вместе с представителями нескольких европейских стран 21 августа представило своим советникам по национальной безопасности наработанные сценарии относительно гарантий безопасности для Украины.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на официальные источники.

Инициатива появилась после того, как президент США Дональд Трамп заявил о готовности помочь защитить Украину в рамках возможного соглашения, которое могло бы завершить развязанную Россией войну.

«В заявлении Пентагона говорится, что американские и европейские планировщики разработали военные варианты для «надлежащего рассмотрения» советниками по национальной безопасности союзников», — указано в статье.

Встреча начальников оборонных ведомств США, Финляндии, Франции, Германии, Италии, Великобритании и Украины состоялась в Вашингтоне в течение трех дней — с 19 по 21 августа.

По словам осведомленного источника, госсекретарь США Марко Рубио, который также занимает должность советника Трампа по нацбезопасности, провел телеконференцию с европейскими коллегами для согласования деталей.

Отдельный американский чиновник уточнил, что у Рубио были переговоры с советником по национальной безопасности Великобритании Джонатаном Пауеллом, руководителем кабинета президента Еврокомиссии Бьорном Зайбертом, руководителем аппарата генсека НАТО Гофри ван Левеном, а также другими высокопоставленными чиновниками из Франции, Италии, Германии и Финляндии.

Источники добавляют, что окончательные решения еще не приняты, однако именно европейские страны должны обеспечить «львиную долю» военных ресурсов в рамках будущих гарантий для Украины. Эта позиция согласуется с заявлением вице-президента США Джей Ди Венса, который отметил, что Европа должна покрывать «львиную долю» расходов на операцию.

«Работа по планированию продолжается», — сказал источник, подчеркнув, что США пока определяют «масштаб своей роли».

В то же время Трамп заявил, что американские сухопутные войска не будут участвовать в войне на территории Украины, но оставил возможность другого вида военной поддержки, в частности авиационной.

Развертывание иностранных войск в Украине

По данным источников, среди рассматриваемых вариантов — отправка европейских военных на территорию Украины с тем, чтобы США осуществляли командование и контроль.

Авиационная поддержка Соединенных Штатов может предусматривать поставку дополнительных систем ПВО или же установление бесполетной зоны с помощью американских истребителей.

Инициативу развертывания войск в рамках «коалиции желающих» уже поддержали президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Канцлер Германии Фридрих Мерц также выразил готовность рассмотреть участие своей страны.

В то же время председатель немецкого союза военнослужащих предостерег, что европейским лидерам НАТО следует реально оценивать масштабы будущей миссии, ведь для миротворческих усилий в Украине понадобятся десятки тысяч военных на длительную перспективу.

Несмотря на эти инициативы, Трамп продолжает настаивать на скорейшем завершении войны. Киев и союзники опасаются, что президент США может склоняться к сделке, выгодной Москве.

Напомним, лидеры западных государств пообещали Украине гарантии безопасности, которые должны защитить любое будущее мирное соглашение и предотвратить новое российское вторжение. Детали пока не разглашаются, но США заявили о готовности предоставить защиту, похожую на коллективную оборону НАТО, что означает — нападение на Украину будет рассматриваться как нападение на ее союзников. При этом вопрос членства в Альянсе пока не обсуждается. Среди возможных форматов помощи — воздушная поддержка, обмен разведданными, контроль над Черным морем и новые поставки вооружения.

Как заявил в свою очередь министр иностранных дел России Сергей Лавров, Москва согласна предоставить Украине гарантии безопасности совместно с Китаем, США, Британией и Францией. Лавров подчеркнул, что без участия РФ этот вопрос не может быть решен. Он также обвинил европейские страны в «агрессивном нагнетании» ситуации и попытках повлиять на позицию Трампа по урегулированию войны.