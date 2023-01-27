Категория
Политика
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

США и ЕС согласуют потолок цен на российские нефтепродукты до 5 февраля — министр финансов США

Автор
Оксана ЗинченкоОксана Зинченко
Дата публикации
Просмотры
1075
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
США и ЕС согласуют потолок цен на российские нефтепродукты до 5 февраля — министр финансов США

Фото: Getty Images

До 5 февраля США и ЕС могут прийти к соглашению о новом потолке цен на российские нефтепродукты.

Соединенные Штаты и Европейский союз обсуждают ограничение цен на российские нефтепродукты.

Об этом рассказала министр финансов США Джанет Йеллен, пишет Reuters.

По ее словам, консенсуса относительно соответствующего решения США и ЕС могут достигнуть до 5 февраля — даты вступления в силу запрета ЕС на импорт российских нефтепродуктов.

"Мы очень серьезно относимся к санкциям, которые мы ввели против России... И на нарушение этих санкций местным бизнесом или правительством мы ответим быстро и жестко", — добавила Еллен.

Министр финансов США рассказала, что во время визита в Южную Африку, она обсуждала санкции против России в каждой стране, которую она посещала во время африканского турне.

Напомним, США вместе со странами союзниками готовят против России новые санкции за ее агрессию против Украины, которые будут направлены на ограничения экспорта нефтепродуктов. Известно, что в настоящее время достигнута договоренность ввести два лимита на российские нефтепродукты. Один из них будет действовать на дорогие товары, в том числе на горючее, а другие на дешевые.

Ранее, 3 декабря, Совет Европейского Союза принял решение об установлении предельной цены на экспортируемую из России нефть на уровне 60 долларов США за баррель.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский назвал это решение "слабой позицией" Запада. Тогда глава государства предупреждал, что рано или поздно западным лидерам придется применять более сильные инструменты.

Читайте также:

ЕС, страны G7 и Австралия не будут покупать российскую нефть: как это повлияет на ход войны

ЕС, страны G7 и Австралия не будут покупать российскую нефть: как это повлияет на ход войны

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
1075
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация