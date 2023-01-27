США и ЕС согласуют потолок цен на российские нефтепродукты до 5 февраля — министр финансов США

До 5 февраля США и ЕС могут прийти к соглашению о новом потолке цен на российские нефтепродукты.

Соединенные Штаты и Европейский союз обсуждают ограничение цен на российские нефтепродукты.

Об этом рассказала министр финансов США Джанет Йеллен, пишет Reuters.

По ее словам, консенсуса относительно соответствующего решения США и ЕС могут достигнуть до 5 февраля — даты вступления в силу запрета ЕС на импорт российских нефтепродуктов.

"Мы очень серьезно относимся к санкциям, которые мы ввели против России... И на нарушение этих санкций местным бизнесом или правительством мы ответим быстро и жестко", — добавила Еллен.

Министр финансов США рассказала, что во время визита в Южную Африку, она обсуждала санкции против России в каждой стране, которую она посещала во время африканского турне.

Напомним, США вместе со странами союзниками готовят против России новые санкции за ее агрессию против Украины, которые будут направлены на ограничения экспорта нефтепродуктов. Известно, что в настоящее время достигнута договоренность ввести два лимита на российские нефтепродукты. Один из них будет действовать на дорогие товары, в том числе на горючее, а другие на дешевые.

Ранее, 3 декабря, Совет Европейского Союза принял решение об установлении предельной цены на экспортируемую из России нефть на уровне 60 долларов США за баррель.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский назвал это решение "слабой позицией" Запада. Тогда глава государства предупреждал, что рано или поздно западным лидерам придется применять более сильные инструменты.

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