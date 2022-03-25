США и Европейский Союз будут координировать поддержку Украины и санкционное давление на Россию: заявление

США и Европейский Союз будут координировать поддержку Украины и санкционное давление на Россию: заявление

Обе стороны будут мобилизовать и координировать существенную гуманитарную помощь для того, чтобы поддержать людей в Украине, которые были вынуждены бежать от войны.

Соединенные Штаты и Европейский Союз будут тесно координировать международную помощь Украине и политику санкций против страны-агрессора.

Об этом говорится в совместном заявлении главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляен и президента США Джо Байдена, обнародованном на сайте Еврокомиссии, — пишет Укринформ.

«Мы единственные в осуждении неоправданной и непровоцированной военной агрессии России против Украины. Мы солидарны с украинским народом, мужественно защищающим свою родину, и призываем Россию прекратить жестокое наступление против своего соседа. Мы единственные в поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины. И мы едины в нашей решимости защищать общие ценности, включая демократию, уважение прав человека, глобальный мир и стабильность, международный порядок, основанный на правилах», — говорится в документе.

В рамках такой скоординированной политики США и Евросоюз ужесточили и согласовали режим санкций с близкими по убеждению партнерами в мире. При этом необходимо приложить дополнительные усилия, чтобы дать скоординированный ответ на попытки миновать санкции.

Стороны и дальше будут мобилизовать и координировать существенную гуманитарную помощь для того, чтобы поддержать людей в Украине, которые были вынуждены бежать от войны, и тех, кто пострадал от последствий, которые российское вторжение привело во всем мире. Эта помощь будет включать 1 миллиард долларов, которые планируется предоставить США, и 550 миллионов евро от ЕС.

Двусторонняя координация также касается усилий по предоставлению временной защиты и гуманитарного убежища, включая расселение людей или изменение места пребывания. Эти усилия должны взаимно дополняться и оказывать необходимую поддержку соседям Украины.

«Мы объявляем о новых действиях по укреплению демократической устойчивости и защиты прав человека в Украине и соседних государствах. Соединенные Штаты и Европейский Союз поддерживают работу экспертов, производящих документирование военных преступлений и собирающих показания на местах в Украине», — говорится в сообщении.

Речь также шла об общих шагах в области энергетики. В частности, это касается конкретных мер в рамках энергетического сотрудничества по безопасности поставок энергоресурсов и сокращению энергетической зависимости от российских энергоносителей.

ЕС и США будут работать вместе, чтобы предотвратить риск продовольственного кризиса вследствие роста цен и перебоев с поставкой продовольствия, вызванных войной президента России Владимира Путина против Украины.

Стороны также усилят сотрудничество в области кибербезопасности — от поддержки киберустойчивости украинских властей к киберзащите от злоупотреблений с виртуальной валютой.

Напомним, что президент США Джо Байден выступает за исключение России из G20, а если не удастся, то пригласить на саммит Украину.

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