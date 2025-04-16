США и Франция будут говорить о прекращении огня в Украине: Рубио и Уиткофф готовят визит

Спецпредставитель президента Дональда Трампа Стив Уиткофф. / © Associated Press

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Государственный секретарь США Марко Рубио и спецпредставитель президента Дональда Трампа Стив Уиткофф готовятся к визиту в Париж в конце этой недели. По данным двух источников, знакомых с планами, визит охватит переговоры с Францией по ключевым геополитическим вопросам.

Об этом пишет Politico.

Ожидается, что Уиткофф встретится с президентом Франции Эммануэлем Макроном, а Рубио проведет разговор с главой МИД Жаном-Ноэлем Барро. Как сообщил американский чиновник на условиях анонимности, Рубио после Парижа планирует отправиться в Африку.

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Основными темами переговоров станут ситуация в Украине, политика по Ирану и торговые вопросы. В частности, будут обсуждаться угрозы администрации Трампа относительно введения новых пошлин.

Визит проходит вскоре после поездки Виткоффа в Москву, где он встречался с президентом РФ Владимиром Путиным. Там обсуждали возможное прекращение огня в Украине на фоне стагнации переговоров между США и Россией в последние недели. В Белом доме признали, что, несмотря на разочарование президента Трампа, встреча в Москве стала "еще одним шагом" в попытках договориться о перемирии.

Франция, со своей стороны, продолжает играть ведущую роль в европейских инициативах по обеспечению безопасности для Киева, включая возможное размещение сил поддержки в Украине в случае прекращения огня.

Это будет первый визит американских чиновников во Францию после участия вице-президента Дж. Д. Венса в саммите по искусственному интеллекту в феврале.

Ожидается, что вопрос тарифов также будет среди приоритетных. На прошлой неделе Макрон заявил, что 90-дневная приостановка жестких пошлин, инициированная Трампом, является лишь "хрупкой" паузой в экономической напряженности между сторонами.