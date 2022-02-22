США и Германия договаривались об остановке сертификации "Северного потока-2"

Америка поддержала решение Германии про остановку сертификации газопровода.
США и Германия ночью на 22 февраля проводили консультации по остановке сертификации российского газопровода "Северный поток-2".
США приветствовали решение Германии приостановить сертификацию газопровода.
Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в Twitter.
"Президент США дал ясно понять, что если Россия вторгнется в Украину, мы будем действовать вместе с Германией и добиваться, чтобы реализация "Северного потока-2" не продвигалась вперед", – написала она.
По ее словам, страны накануне обсуждали вопрос газопровода "Северный поток-2".
Напомним, Германия сообщила о приостановлении сертификации "Северного потока-2" из-за признания Россией независимости оккупированных частей ДНР и ЛНР.
В Нафтогазе также приветствовали решение Германии приостановить сертификацию российского газопровода "Северный поток-2".