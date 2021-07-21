США и Германия достигли договоренности по "Северному потоку-2": Нуланд раскрыла часть соглашения

О деталях договоренностей будет известно в ближайшие часы.

Заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд заявила, что согласно новому соглашению между Вашингтоном и Берлином, Германия обязуется инициировать санкции против России в случае новой агрессии против Украины.

Об этом она сказала во время слушаний в Сенате США, пообещав, что Госдеп обнародует в среду Совместное заявление США-Германия по соглашению, сообщает "Укринформ".

"Мы обнародуем позже сегодня результаты наших переговоров, Совместное заявление США и Германии, которое будет включать большое количество элементов", — сообщила заместитель госсекретаря.

В то же время, она процитировала один из пунктов этого заявления, который, по ее словам, является особенно важным для Украины и касается коллективной ответственности.

"Германия взяла на себя обязательство принять меры в случае, если Россия будет пытаться использовать энергетику в качестве оружия или совершит дальнейшие агрессивные действия против Украины. Германия применит шаги на национальном уровне и потребует эффективных мер на уровне ЕС, включая санкции для ограничения экспортных возможностей России в Европу в энергетическом секторе ", — отметила Нуланд.

Напомним:

Американское издание Politico подтвердило то, о чем неофициально уже несколько недель говорят украинские политики и дипломаты. Администрация Байдена призывает Киев воздержаться от публичной критики крупной сделки между Вашингтоном и Берлином по "Северному потоку-2" , так как это может нанести вред отношениям между Вашингтоном и Киевом. Более того, издание пишет, что администрация Байдена призвала украинцев не обсуждать с Конгрессом потенциальные планы США и Германии по российскому газопроводу.

, так как это может нанести вред отношениям между Вашингтоном и Киевом. Более того, издание пишет, что администрация Байдена призвала украинцев не обсуждать с Конгрессом потенциальные планы США и Германии по российскому газопроводу. Уже в среду, 21 июля, США и Германия могут официально объявить подробности их крупной сделки по "Северному потоку-2". Как пишет The Wall Street Journal, Вашингтон откажется от санкций в отношении российского газопровода в обмен на немецкие инвестиции в энергетический сектор Украины и дипломатическую помощь Киеву (очевидно в урегулировании войны на Донбассе).

Новости мира: "Северный поток-2" – пошли ли на взаимные уступки Германия и США

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