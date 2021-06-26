США и Германия озвучивают варианты помощи Украине после строительства "Северного потока-2"

Вашингтон и Берлин планируют уменьшить геополитические выгоды для Москвы.

США и Германия изучают возможности укрепления энергетического сектора Украины на фоне завершения строительства газопровода "Северный поток-2".

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Политики обсуждают инвестиции, чтобы помочь Киеву построить собственные электростанции.

Также ФРГ заявила о своей готовности вступить в переговоры с Россией о продлении транзитных квот для Украины.

Еще Вашингтон и Берлин планируют уменьшить геополитические выгоды для Москвы после завершения проекта, а также оказать содействие развитию инфраструктуры и наращиванию поставок газа из Украины.

Еще одной идеей собеседники агентства называют создание механизма, который бы позволил приостановить поставки газа по "Северному потоку-2", если Россия попытается оказывать давление на Украину. Но против нее выступают немецкие чиновники, а представители США не уверены, что такая инициатива технически осуществима.

Также источники агентства утверждают, что официальные лица рассчитывают согласовать основные положения этих договоренностей к запланированному на июль визиту немецкого канцлера Ангелы Меркель в Соединенные Штаты.

Напомним, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что "Северный поток-2" — "это вызов не только Украине, но и для Польши, для многих стран, которые понимают, что такое РФ".

Как сообщалось, США официально отказались похоронить "Северный поток-2" на дне Балтийского моря. Так, администрация Байдена отменила санкции в отношении оператора газопровода Nord Stream 2. AG и его гендиректора Маттиаса Варнига "в соответствии с национальными интересами".

Президент РФ Владимир Путин заявил, что заключение первой нити проекта "Северного потока-2", который строят в обход Украины, завершено. Вторую нить продолжают укладывать.

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