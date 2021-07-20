США и Германия вскоре озвучат соглашение о судьбе "Северного потока-2" — Reuters

По предварительной информации, соглашение будет включать обязательства обеих сторон обеспечить увеличение инвестиций в энергетический сектор Украины.

США и Германия в ближайшие дни объявят соглашение относительно российского газопровода "Северный поток-2".

Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники, знакомые с этим вопросом.

Президент Джо Байден и канцлер Германии Ангела Меркель не смогли урегулировать разногласия по подводного трубопровода, когда они встретились на прошлой неделе, но согласились, что Москве нельзя позволять использовать энергию как оружие против своих соседей.

После обсуждения американские и немецкими чиновниками обеспокоены, что газопровод, который выполнен на 98%, увеличит зависимость Европы от российского газа и может лишить Украину транзитных сборов, которые она сейчас собирает за газ, который перекачивается через действующий трубопровод.

Детали сделки не были доступны сейчас, но источники отмечают, что соглашение будет включать обязательства обеих сторон обеспечить увеличение инвестиций в энергетический сектор Украины, чтобы компенсировать негативные последствия от нового трубопровода, который приведет газ из Арктики в Германию под Балтийским морем.

"Это имеет хороший вид", — сказал один из источников, которое высказалось на условиях анонимности, поскольку переговоры все еще продолжаются. "Мы ожидаем, что эти разговоры достигнут решения в ближайшие дни".

Второй источник заявил, что обе стороны приближаются к соглашению, которое смягчит обеспокоенность, выраженную американскими законодателями, а также украинской стороной.

Дерек Шоллет, старший советник госсекретаря Антони Блинкена, встретится во вторник и среду с высшими украинскими чиновниками в Киеве, чтобы усилить стратегическую ценность американо-украинских связей, заявил Госдеп.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что строительство российского проекту "Северный поток-2" является оружием не только против Украины, но и против всей Европы в дальнейшем.

Как сообщалось, США и Германия изучают возможности укрепления энергетического сектора Украины на фоне завершения строительства газопровода "Северный поток-2".

Новости недели: "Северный поток-2" стал основной темой переговоров Меркель с Зеленским и с Байденом

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку