США и Германия выступают за то, чтобы отложить приглашение Украины в НАТО – Foreign Policy

На недавней встрече в Госдепе американские дипломаты призвали европейцев не пытаться сделать членство Украины в Альянсе пунктом повестки дня на летнем саммите в Вашингтоне.

В США и Германии выступают против приглашения Украины вступить в НАТО на предстоящем саммите в Вашингтоне. Там считают, что непосредственное внимание следует сосредоточить на продолжении поставок Украине оружия и боеприпасов.

Об этом сообщает американское издание Foreign Policy со ссылкой на десятки нынешних и бывших чиновников, знакомых с этим вопросом.

"Украина и некоторые из ее самых решительных сторонников подталкивают НАТО к официальному приглашению Киева стать членом военного альянса во время большого предстоящего саммита, но их усилия сталкиваются со значительным закулисным сопротивлением со стороны Соединенных Штатов и Германии", – говорится в публикации.

Почему США и Германия против приглашения Украины в НАТО

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Западные официальные лица НАТО, преимущественно в Вашингтоне и Берлине, считают, что рано начинать процесс принятия Украины в Альянс, пока идет война с Россией.

США и Германия – главные доноры военной и экономической помощи Украине. Официальные лица в обеих странах настаивают на том, что Украина должна наконец присоединиться к НАТО, но сейчас не время начинать этот процесс. Американцы и немцы считают, что непосредственное внимание следует сосредоточить на продолжении передачи оружия и боеприпасов Украине, чтобы она могла продолжать борьбу с РФ в ближайшей перспективе.

Преимущества и угрозы в результате вступления Украины в НАТО

В публикации отмечается, что Украина в составе НАТО могла бы нанести "смертельный удар неоимпериалистическим амбициям Путина аннексировать" ее территории и, возможно, посягать на еще больше европейских территорий. По мнению некоторых чиновников на Западе, только членство Украины в Альянсе наконец-то убедит Россию притормозить вторжение и прекратить войну.

Другие сторонники членства Украины в НАТО считают, что более быстрое вступление в Альянс будет дешевле в долгосрочной перспективе, чем нынешняя стратегия Запада по поставке оружия и боеприпасов государству.

"Задержки с переходом к членству (в НАТО – ред.) стоят не только Украине, но и дорого стоят Альянсу", – заявил посол Эстонии в США Кристиан Прикк.

Авторы статьи также обращают внимание, что слишком быстрый допуск Украины к НАТО, особенно с учетом оккупации большого количества ее территорий, может спровоцировать полномасштабный конфликт между РФ и Альянсом. Речь идет об основополагающей статье о коллективной обороне 31 члена НАТО, которая требует от всех стран блока защитить любое подвергшееся нападению государство. На фоне этих дебатов вырисовывается перспектива ядерного конфликта между Москвой и Альянсом.

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Встреча в Госдепе по поводу предстоящего саммита НАТО

Поскольку администрация президента США Джо Байдена начинает составлять повестку дня для июльского саммита НАТО в Вашингтоне, этот вопрос обостряет напряженность между лагерем сторонников членства Украины, представленным Польшей и странами Балтии, и лагерем ожидания, возглавляемого Вашингтоном и Берлином. Франция, рассматривающая собственный пакет гарантий безопасности для Украины отдельно от членства в Альянсе, считается открытой для выдвижения официального приглашения Киеву стать союзником НАТО.

"На встрече в Государственном департаменте в начале этого месяца между американскими дипломатами и европейскими парламентариями, которые настаивали на приглашении Украины в НАТО, американские дипломаты призвали европейцев не пытаться сделать членство Украины в НАТО пунктом повестки дня на предстоящем саммите, опасаясь, что это выведет эти внутренние разногласия в центр внимания и потенциально даст России основания для эскалации военного нападения на Украину в краткосрочной перспективе", – информирует издание со ссылкой на нескольких присутствовавших на встрече.

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Однако против этого выступали европейские законодатели из Великобритании, Чехии и Литвы, утверждая, что лучший способ для США продемонстрировать лидерство по Украине – это возглавить вопрос о ее членстве в Альянсе.

На согласие всех членов НАТО по членству Украины могут уйти годы

Авторы публикации считают, что заставить 31, а вскоре и 32 члена НАТО согласиться принять Украину, вероятно, будет экспоненциально сложнее и может занять годы. Там обратили внимание на заявление пророссийского премьера Словакии Роберта Фицо, который заявил, что наложит вето на членство Украины в НАТО, поскольку принятие ее в блок будет означать "ничто иное, как основу для Третьей мировой войны".

По оценкам некоторых экспертов, если США займут решительную позицию по продвижению членства Украины в Альянсе, по крайней мере большинство остального блока, который сейчас колеблется по этому вопросу, последует за ними.

Напомним, накануне генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украину пригласят стать членом Альянса, но это произойдет на "определенном этапе".

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