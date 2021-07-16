США и Германия заявили об обязательствах России перед Украиной на фоне достройки "Северного потока-2"

США и Германия заявили об обязательствах России перед Украиной на фоне достройки "Северного потока-2"

Байден заявил, что введение санкций против "Северного потока-2" с его стороны "не имело никакого смысла".

США и Германия по-разному оценивают последствия достройки российского газопровода "Северный поток-2", однако сходятся на том, что Украина должна остаться транзитным путем для природного газа.

Об этом канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила во время совместного брифинга с американским президентом Джо Байденом, говорится на сайте Белого дома.

"Мы пришли к различным оценкам того, что влечет за собой этот проект. Но позвольте мне сказать очень четко: наша идея заключается и остается в том, чтобы Украина оставалась транзитной страной для природного газа", — заявила глава немецкого правительства.

По ее словам, "Северный поток-2" является "дополнительным проектом", который не призван заменить транзит через Украину.

"Мы будем активно действовать, если Россия не будет уважать право Украины как транзитной страны", — пообещала Меркель, указав на то, что у Германии и ЕС есть "ряд инструментов" против РФ в случае нарушения Москвой ее обязательств.

Канцлер также отметила, что "Украина, как и любая другая страна в мире, имеет право на территориальный суверенитет". "Поэтому мы вовлечены и продолжаем участвовать в Минском процессе", — указала она.

Байден, со своей стороны, заявил, что когда он вступил в должность президента США, "Северный поток-2" уже был завершен на 90%.

"Вводить санкции, похоже, не имело никакого смысла. Было умнее работать с канцлером, чтобы выяснить, как она будет действовать в зависимости от того, пыталась ли Россия как-то шантажировать Украину", — пояснил американский лидер.

"Итак, канцлер и я попросили наши команды изучить практические меры, которые мы могли бы ввести вместе, и как энергетическая безопасность Европы или Украины укрепляется или ослабевает за счет действий России. Итак, посмотрим", — подытожил Байден.

Как сообщалось, Меркель рассказала, как отреагирует Германия, если Кремль остановит транзит газа через Украину после достройки "Северного потока-2". Читайте об этом по ссылке.

Новости мира: Украина должна сохранить статус транзитёра газа - Меркель после встречи с Зеленским

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